Albufeira mantém 2º lugar nacional em barómetro da Marktest

Albufeira ocupa a segunda posição a nível nacional no barómetro «Municípios Online», da Marktest.

A Marktest já divulgou os resultados do seu estudo anual de análise ao desenvolvimento dos municípios portugueses, calculado com base em informação produzida pelas fontes oficiais de estatística, onde Albufeira volta a ocupar a vice-liderança nacional, com um rating global de 13,9 valores numa escala de 1 a 20.

No total, são analisados 39 indicadores agrupados por 3 componentes: dinamismo demográfico, dinamismo económico, qualidade de vida. A cidade algarvia volta a ocupar o segundo lugar nacional, duas décimas abaixo do concelho de Aveiro, líder do estudo.

Lisboa, Braga e Cascais completam, por esta ordem, o top dos cinco municípios com melhor rating. O capítulo económico é aquele em que o concelho de Albufeira mais se destaca, atingido nesta área a liderança nacional.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, trata-se de «uma boa notícia, numa altura em que a pandemia domina atualidade». O autarca evidencia a sua «satisfação por verificar que Albufeira continua na vice-liderança deste estudo, o que representa mais um motivo para fazermos mais e melhor, de maneira a mantermos os indicadores que nos são favoráveis e, simultaneamente, melhorarmos os aspetos em que estamos menos bem».