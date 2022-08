Albufeira: José Carlos Rolo recebeu chefe de Estado-Maior do Exército

Cidade de Albufeira foi palco de várias atividades do Exército.

O chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, a propósito da sua presença no concelho para acompanhar as atividades promovidas pelo Eército no dia 29 de julho.

Este dia ficou marcado pelo Batismo Militar e pelo Concerto de Verão da Orquestra Ligeira do Exército na Praça dos Pescadores, entre outras atividades de cariz militar que promoveram a vida no Exército e aproximaram a sociedade civil da instituição de defesa do país.

Nunes da Fonseca mostrou-se «grato», expressando «um sentimento global relativamente ao município de Albufeira, os seus habitantes e todos os que têm a oportunidade de desfrutar das facilidades e atenção desta bela região».

No Livro de Honra do município, referiu ainda que «o Exército está, e permanecerá inteiramente disponível, para reforçar os laços de interação e de corporação com o município de Albufeira, nos mais diversos domínios».

O local escolhido para as atividades do Exército foi a Praia dos Pescadores, quer para o Batismo Militar, quer para o concerto. O Batismo Militar constou de exercícios físicos com componentes militares, com o objetivo de sensibilizar, especialmente os jovens, para a vida e formação militar. Estes batismos realizam-se em vários pontos do país e no final há um diploma para todos os participantes.

Já pela noite, a praça encheu-se para o Concerto de Verão da Orquestra Ligeira do Exército. «Este foi um momento de grande relevância para a autarquia e para os munícipes. O concerto foi um momento de elevação cultural e culminou um dia totalmente dedicado às forças de segurança e a esta instituição de defesa nacional, potenciando assim, o gosto da juventude no embarque profissional pela via militar», referiu o edil José Carlos Rolo.