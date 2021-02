Albufeira investe na eficiência da rega em espaços públicos

Albufeira tem um desperdício de 20 por cento de água na rega urbana, um dos valores mais baixos na região.

A Câmara Municipal de Albufeira tem instalado equipamentos de rega inteligente desde que, há quatro anos, definiu a eficiência hídrica na rega como uma preocupação efetiva. O sistema iniciou-se numa primeira fase com o Parque da Alfarrobeira e Jardim da Biblioteca, sendo posteriormente alargado à zona exterior do edifício dos Paços do Concelho, depois Eixo Viário e finalmente Vale Faro.

No final de 2020, surgiu o Plano Regional de Eficiência Hídrica realizado pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente e, nessa sequência, surgiu o programa financeiro para concretizar o objetivo de aumento da eficiência de utilização da água.

Nesse sentido, o município de Albufeira assinou o referido protocolo e compromisso de financiamento, no valor de 81 mil euros, valor que será utilizado para materializar os investimentos que já tinham sido pensados para este ano de 2021, nomeadamente, estender a telegestão ao Parque do Ribeiro e jardim de Montechoro.

De recordar que este sistema, instalado nas estações meteorológicas, permite efetuar a leitura de parâmetros ambientais, tais como pluviosidade, intensidade do vento, temperatura, entre outros, correlacionando essa informação com as variáveis programada para a rega, otimizando-as. O controle e monitorização é feito por Wi-Fi.

Albufeira tem um desperdício de 20 por cento de água na rega urbana, um dos valores mais baixos na região. Os consumos médios por metro quadrado de relvado rondam os 5-6 litros por dia, variando com os meses do ano e as condições meteorológicas.

O sistema está instalado no Parque da Alfarrobeira, Eixo Viário, Jardim de Vale Faro, Montechoro (zona da Biblioteca Municipal) e toda a zona envolvente dos Paços do Concelho.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «este investimento permite uma maior sustentabilidade na gestão da água para rega e corresponde à nossa procura de poupança de custos e de recursos naturais. As nossas preocupações ambientais são várias e, com este sistema, colmatamos milhões de metros cúbicos de água por ano».

Com este sistema, «quando chove, a estação envia um sinal para o programador, cancelando o programa de rega. O mesmo acontece quando a intensidade do vento, tornando passível o desvio de caudal para fora da área a regar. Também nesse caso, a programação de rega é interrompida. Ou seja, o sistema adapta de forma automática o débito de água e em casos de ventos fortes corta o consumo, evitando desperdício de água», explicam os responsáveis municipais.