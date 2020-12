Albufeira iniciou entrega de «Vales Restauração» a profissionais de saúde

No total vão ser distribuídos 5700 vouchers, no valor unitário de 20 euros (um por cada profissional mais um para o respetivo acompanhante) que poderão ser utilizados nos estabelecimentos de restauração, similares e hotelaria do concelho, num investimento global a rondar os 120 mil euros.

A Câmara Municipal de Albufeira, a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve e a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal assinaram ontem, terça-feira, dia 29 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo de cooperação que possibilita a atribuição de vales solidários a todos as pessoas que estão na linha da frente do combate à pandemia COVID-19 no concelho de Albufeira.

O «Vale Restauração» poderá ser descontado numa rede de aderentes, entre 31 de dezembro e 31 de março de 2021, sendo que a lista está disponível para consulta no site da autarquia. Os primeiros vales foram entregues simbolicamente a seguir à assinatura do protocolo, pelo presidente José Carlos Rolo, aos profissionais do Centro de Saúde de Albufeira.

Trata-se de mais uma iniciativa no âmbito do programa Município Presente, «que conjuga o duplo objetivo de reconhecer e agradecer a quem durante todos estes meses tem dado o máximo de si em prol dos outros, muitas vezes em condições físicas e psicológicas extremamente difíceis, ao mesmo tempo que visa apoiar a economia local num momento de enorme dificuldade para as empresas», destacou o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que disse reconhecer que se trata «de um pequeno contributo. Não vai chegar para resolver todos os problemas, uma vez que o setor da restauração foi dos mais afetados pela pandemia, mas é uma ajuda importante para evitar que as empresas fechem e para que a partir de março/abril, quando começarem a chegar os turistas, o setor esteja um pouco mais fortalecido e preparado para os receber».

Além desta, já foram criadas várias iniciativas no âmbito do programa Município Presente, como o «Cheque-Prenda» entregue às crianças e jovens dos vários níveis de ensino para adquirem um presente de Natal no comércio local, a Gala «Corações de Natal» destinada a apoiar os artistas e agentes culturais e a «Bolsa de Quilómetros», um protocolo com a Albucoop com vista a apoiar o setor de transportes.

A atribuição do «Vale Restauração» é a última iniciativa deste ano, mas José Carlos Rolo aproveitou para anunciar que para o próximo ano já estão previstas novas medidas, entre as quais a isenção das tarifas fixas de abastecimento de água e resíduos, desta feita destinada à hotelaria, comércio e restauração.

Cristóvão Lopes, delegado regional da AHRESP, referiu que «apesar de simbólica, a iniciativa é de extrema importância para o nosso setor de atividade», tendo sublinhado que «em tempos difíceis como este que estamos a atravessar, esta iniciativa é realmente de louvar. É um sinal que todos os setores da sociedade albufeirense estão juntos para promover e injetar confiança na nossa atividade. Ter o privilégio de poder participar nesta iniciativa é para nós muito importante e gratificante».

O responsável sublinhou que «a AHRESP está disponível para participar em todas as iniciativas que tiverem como foco ajudar a promover a atividade em Albufeira, sobretudo ajudar a ultrapassar esta fase difícil para, aquando da retoma, podermos acompanhar o crescimento económico da nossa cidade».

Já o presidente da direção da ACRAL, Paulo Alentejano, agradeceu «a oportunidade proporcionada pela Câmara Municipal de Albufeira que permitiu o envolvimento da associação neste projeto conjunto» e revelou a satisfação de «ver as autarquias a darem uma resposta clara, dentro daquilo que conseguem fazer, criando mecanismos atrativos para minorar os problemas que estão a acontecer».

Paulo Alentejano corroborou a opinião de José Carlos Rolo sobre a importância de reforçar a confiança nas pessoas e nas empresas para que tudo volte à normalidade. «Temos que acreditar que vamos dar a volta, daqui a pouco está aí o verão e temos que acreditar que as coisas vão voltar, não à normalidade, mas que vão voltar a acontecer com alguma naturalidade, dentro da medida do possível».

O presidente da ACRAL aproveitou por enaltecer a Câmara Municipal de Albufeira «por estar sempre presente e disponível para, junto dos empresários de restauração, comércio e serviços, desenvolver, em articulação connosco, os mecanismos para minorar esta situação de má memória, que esperamos agora seja mais rápida de ultrapassar».

Após a assinatura do protocolo, seguiu-se uma visita ao Centro de Saúde de Albufeira para entregar simbolicamente os primeiros «Vales-Restauração» aos profissionais de saúde que ali trabalham.

Sílvia Cabrita, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve I – Central, também agradeceu e enalteceu o facto de «o município de Albufeira ter aceitado, desde a primeira hora, a transferência de competências na área da Saúde, assumindo como prioritária a preocupação da Saúde, quer dos utentes quer de quem visita, mas sobretudo de quem aqui trabalha».

A partir de amanhã, 31 de dezembro, e até ao dia 3 de janeiro de 2021, o município vai implementar uma nova medida de apoio ao setor da restauração, através do financiamento de serviços de Take Away efetuados dentro do concelho.

O serviço, que é totalmente gratuito, será prestado através da Albucoop, no âmbito da «Bolsa de Quilómetros», recentemente protocolada com aquela associação.

Assim, ao encomendar nos serviços aderentes do Vale Solidário/Vale Restauração, poderá aceder gratuitamente a serviços de Take Away. A lista de estabelecimentos aderentes pode ser consultada aqui.