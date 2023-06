Albufeira inaugurou Festival de Turismo Criativo do Algarve

O Festival de Turismo Criativo do Algarve arrancou em Albufeira, no Centro Educativo do Cerro d´Ouro, com o ensino de diversas artes e ofícios.

O Centro Educativo do Cerro d’ Ouro acolheu na passada quarta-feira, dia 21 de junho, aquela que foi a sessão de abertura do Festival de Turismo Criativo do Algarve, também publicitado por Handsome Festival.

A ação parte de uma iniciativa do projeto Algarve Craft & Food, numa parceria da QRER com a Região de Turismo do Algarve e a Tertúlia Algarvia – Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, que candidatou e viu aprovado, em 2019, o projeto no âmbito do SIAC (Sistemas de Apoios a Ações Coletivas), ao abrigo do Aviso ALG-59-2018-20 do Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (CRESC ALGARVE 2020).

A iniciativa acabou por ter o apoio dos municípios de Loulé, Silves e Albufeira, no âmbito do projeto Algarvensis através de protocolo celebrado entre os referidos municípios e a Qrer, tendo em conta os objetivos comuns de valorização do território, dos produtos endógenos, do artesanato e da gastronomia local.

A escolha do Centro Educativo do Cerro d’ Ouro para a sessão de abertura do Festival de Turismo Criativo do Algarve, partiu da iniciativa da QRER tendo em conta o trabalho desenvolvido pelo Centro na área da divulgação, recuperação e ensino das diversas artes e ofícios ancestrais, como a empreita, cerâmica, olaria, cestaria ou a costura, através de oficinas e workshops de aprendizagem.

O evento começou com a sessão de boas-vindas, seguido da apresentação do projeto Algarve Craft & Food e dos catálogos de Artesanato e Experiências Criativas.

Depois de um breve enquadramento do Aspirante Geoparque Algarvensis no projeto Algarve Craft & Food, decorreu um momento participativo envolvendo vários mestres artesãos das técnicas de entrelaçados vegetais do Algarve.

A sessão encerrou com o «Creative Talk» – Conversa Criativa, onde se debateu o «Território, Cultura e Turismo de Experiências».

Este é um «projeto âncora, com o principal objetivo de valorizar o património cultural, histórico e ambiental do concelho», referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo

O autarca mencionou ainda que o Festival de Turismo Criativo do Algarve «vem transmitir os saberes antigos, saberes esses, que ajudam a diversificar e dinamizar o turismo».

Fátima Catarina, vice-presidente da Região do Turismo do Algarve, afirmou que «uma das nossas premissas, é dar uma oferta turística diferente aos milhares de visitantes que recebemos, na qual se pretende valorizar outros aspetos que não só o mar e praia».

A mesma reforçou que, «a prioridade do festival é potencializar a cultura, o artesanato, a gastronomia e dinamizar a comercialização».

Refira-se que, no total, «o Festival de Turismo Criativo do Algarve conta com 20 atividades de turismo criativo, 10 de artesanato e 10 de gastronomia», explicou João Amado da Tertúlia Algarvia.

Susana Calado Matias, interveniente pela Cooperativa do QRER, sublinhou que «este certame acaba por resumir o objetivo do projeto: criar experiências dentro do turismo criativo, dar a conhecer as atividades criativas locais, bem como a gastronomia da região. Experimentar e conhecer um outro lado do Algarve».

Já Luís Pereira, pelo Aspirante Geoparque Algarvensis, na sua intervenção referiu que «o projeto vai incorporar nas suas propostas de visitação ao território muitas destas experiências no âmbito da sua estratégia e política de valorização territorial através do geoturismo».