Albufeira: Hoje há Magusto com Feira do Livro solidária na «Ti Mila»

Evento decorre durante todo o dia.

O Rotary Club de Albufeira, a mercearia tradicional algarvia «Ti Mila» e o Restaurante Jardim Rústico realizam hoje, quinta-feira, 11 de novembro, um tradicional Magusto do dia de São Martinho, entre as 9h00 e as 20h00.

O evento realiza-se junto à mercearia, situada na Avenida Sá Carneiro (norte) nº 164 em Albufeira (coordenadas GPS: 37.097604, -8.228340), na zona do Montechoro.

Em simultâneo, no mesmo local, decorrerá uma Feira do Livro Usado, com vários livros que serão vendidos por preços simbólicos entre um e cinco euros, numa angariação de fundos que reverterá a favor das bolsas de estudo patrocinadas pelo Rotary Club de Albufeira, atualmente cinco, que representam um esforço anual de 7.500 euros.

Os livros usados foram angariados através de doações de dezenas de pessoas da comunidade albufeirense.

Sob o lema do ano Rotário 2021/2022 «Servir para Salvar Vidas», Sérgio Brito, presidente do Rotary de Albufeira, espera que «esta seja uma das muitas iniciativas de angariação de receita para cumprimento dos objetivos do Club».