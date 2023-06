Albufeira hasteia bandeiras azuis e praia acessível

Início da época balnear em Albufeira é marcado pelo Bandeira Azul e das Praias Acessíveis.

A manhã do dia 2 de junho, em Albufeira, foi dedicada ao Hastear da Bandeira Azul (25+a Marina) e das Praias Acessíveis (14 galardões recebidos em 2023, mais uma do que no ano passado). Recorde-se que para além destes galardões, o Município foi, igualmente, líder a nível das praias douradas e das praias ZERO Poluição, o que confirma mais uma vez a qualidade ambiental do destino e a sua grande atratividade.

O presidente da Câmara refere que o grande desafio passa por ter todas as praias classificadas com todos os galardões, esforço e investimento que a autarquia tem vindo a desenvolver ao longo dos anos.

Na passada sexta-feira, dia 2 de junho, as 25 praias de Albufeira viram hasteada a Bandeira Azul na principal entrada do areal, junto ao totem informativo. O Município de Albufeira fez novamente o pleno para as zonas balneares classificadas do concelho, “o que aconteceu pela primeira vez em 2026”, recorda o presidente da Câmara Municipal de Albufeira. À semelhança do que vem acontecendo ao longo dos anos, a Marina de Albufeira foi, igualmente, distinguida com o referido galardão de excelência.

José Carlos chama a atenção, também, para a atribuição das Bandeiras Praia Acessível, que este ano foram 14 (mais uma do que em 2022). Relativamente a esta distinção, o autarca sublinha que «Albufeira é um destino inclusivo que está a dar tudo por tudo, para que nos próximos anos a Bandeira Praia Acessível esteja hasteada em todas as zonas balneares classificadas».

As praias classificadas como Praia Acessível são as seguintes: Salgados, Galé Oeste, Galé Leste, Manuel Lourenço, Peneco, Pescadores, Inatel, Alemães, Oura, Santa Eulália, Maria Luísa, Olhos de Água, Rocha Baixinha e Rocha Baixinha Nascente. Todas estas praias têm equipamentos Tiralô que permitem o acesso ao banho a pessoas com mobilidade reduzida, bem como Cadeiras/Andarilho ideal para caminhadas.

Refira-se que há outras praias que não estão classificadas como praias acessíveis, mas que os próprios concessionários colocam à disposição dos veraneantes alguns equipamentos: é o caso das Praias dos Salgados, do Evaristo, São Rafael e Oura Leste, devendo os interessados contactar diretamente o concessionário.

A juntar a estas distinções, há também a destacar a liderança do concelho ao assegurar 21 praias ‘Qualidade Ouro’ atribuídas pela QUERCUS, e seis praias ZERO Poluição, atribuídas pela associação ambientalista ZERO, sendo que Albufeira é o concelho do País com mais praias ZERO Poluição.

A Cerimónia simbólica do Hastear da Bandeira Azul e Praia Acessível teve início numa das mais emblemáticas praias da frente urbana do concelho, na Praia dos Pescadores, e contou com as presenças do presidente da Câmara, elementos do Executivo, presidentes das Juntas de Freguesia, representantes da Autoridade Marítima, GNR, ANSA, Bombeiros Voluntários de Albufeira, técnicos e diretor da APA-ARH, Centro de Saúde de Albufeira e ACES Central, o candidato à RTA, entre vários funcionários da autarquia.

O presidente da Câmara agradeceu a presença de todos, em especial às entidades que ao longo do ano desenvolvem um trabalho concertado com a autarquia para atingirmos estes patamares de excelência, ao nível da limpeza do areal e da qualidade das nossas zonas balneares, bem como da segurança da praia. «O Algarve e Albufeira em particular é um paraíso à beira-mar plantado que todos temos que saber preservar para que continuemos a ser um destino turístico de eleição».

O presidente da APA, por sua vez, felicitou, uma vez mais, o Município pela liderança alcançada, tendo sublinhado que «não é só o número de galardões que é importante, há que a zelar pela qualidade da água, daí a importância de continuarmos a articular com as entidades responsáveis nesta matéria».

Pedro Coelho destacou que o tema Geodiversidade, escolhido para a Bandeira Azul 2023, é bastante apropriado a Albufeira que tem no projeto do Geoparque valores muito importantes, donde podemos retirar conclusões sobre as formações rochosas e evolução do nosso planeta. Aquele responsável referiu também a problemática das arribas, que têm sofrido intervenções constantes para evitar os perigos de derrocada – “só este ano verificaram-se 14 movimentos de massa, dois dos quais em Albufeira”.

Paralelamente aproveitou para falar da questão da seca e da falta de água, que este ano têm um agravamento de 5% em relação ao ano passado; sendo por isso importante tomar medidas ao nível dos chuveiros e lava-pés, nas praias onde estes existem.

Cristiano Cabrita, vice-presidente com o pelouro do Ambiente e do Mar, sublinhou estar muito Feliz, por mais uma vez as praias de Albufeira se destacarem, não só pela sua beleza, mas também pela sua qualidade ambiental.