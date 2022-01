Albufeira: GNR faz várias detenções em diferentes operações

Ao todo foram detidos quatro indivíduos por furto, tráfico de droga e violência doméstica.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez, durante a última semana, várias detenções em Albufeira, em diferentes operações relacionadas com vários crimes.

No dia 19 de janeiro, quarta-feira, foi detido no concelho um homem de 21 anos para cumprimento de pena de prisão efetiva. Tudo aconteceu no decorrer de uma ação de patrulhamento, em que os militares da Guarda localizaram o suspeito que tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de seis meses, pela prática de dois furtos qualificados praticados no concelho de Sintra. O suspeito foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão.

A 23 de janeiro, o Subdestacamento Territorial de Albufeira da GNR deteve um homem de 27 anos por tráfico de estupefacientes.

Os militares da Guarda, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, procederam à abordagem de um veículo e constataram que do seu interior emanava um forte odor a produto estupefaciente, havendo algum nervosismo aparente do condutor.

No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que, na posse do suspeito, se encontravam 57 doses de haxixe que foram apreendidas de imediato. O homem foi detido e constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

No dia seguinte, 24 de janeiro, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão deteve também em Albufeira um homem de 33 anos por violência doméstica.

No seguimento da respetiva investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito ameaçava de morte e injuriava a vítima, sua avó de 81 anos, que apresenta um estado de saúde débil, causando-lhe medo e inquietação.

Foi possível apurar ainda que o agressor ameaçava recorrentemente a vítima de que iria incendiar a habitação onde a mesma residia. Após várias diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção.

Com antecedentes criminais por violência doméstica, ofensas à integridade física, ameaça e coação, o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Portimão, tendo ficado sujeito a proibição de contactos com a vítima e afastamento da sua residência, controlado por pulseira eletrónica.

Também no dia 24 de janeiro, em Albufeira, foi detido um homem de 41 anos por tráfico de mais de 600 doses de estupefaciente.

Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram um veículo que circulava numa zona referenciada pelo tráfico de estupefacientes e verificaram que o condutor evidenciava um comportamento suspeito, denotando nervosismo.

Posteriormente, apurou-se que estava na posse de diversas doses de heroína e de cocaína devidamente acondicionadas e individualizadas, prontas para venda, motivo que levou à sua detenção.

Da ação resultou a apreensão do seguinte material de 559 doses de heroína, 81 doses de cocaína, um veículo, quatro telemóveis, 253 euros em numerário e 35 libras também em numerário.

O detido foi constituído arguido e presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Albufeira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.