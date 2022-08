Albufeira: Festas em Honra da Nossa Senhora da Orada começam hoje

Célebre procissão acontece no dia 14 de agosto.

As Festas em Honra da Nossa Senhora da Orada, em Albufeira, arrancam hoje, segunda-feira, dia 1 de agosto, e vão prolongar-se até ao dia 15 de agosto, com um programa que inclui várias manifestações religiosas, numa tradição albufeirense com mais de 500 anos.

O programa tem início às 21h00, com a procissão em honra da Nossa Senhora da Orada, da Ermida para a Igreja Matriz. De dia 2 a 11 de agosto, com exceção do dia 6, haverá diariamente a eucaristia votiva de Nossa Senhora, às 19h00, seguida da oração do terço às 21h00, a decorrer na Igreja Matriz.

No dia 12, a cidade acolhe a cerimónia da procissão das velas, com o percurso habitual da Igreja Matriz para a Ermida. No dia 13 haverá a Eucaristia Vespertina, na Capela do Beato Vicente, às 19h00, e na Capela dos Olhos de Água, às 21h00, enquanto que às 21h30 está prevista a Celebração Mariana na Capela da Orada.

O domingo de 14 de agosto contempla diversas cerimónias: a iniciar as festividades, às 9h30, decorre a eucaristia dominical na Igreja Matriz e, às 11h30, na Quinta da Balaia.

Pela tarde, às 17h30, haverá a procissão de Nossa Senhora da Orada, da Ermida para a Marina. Às 18h00 acontece a eucaristia vespertina da solenidade da assunção de Nossa Senhora junto à Marina, seguido da procissão pelo mar, «tão aclamada pelos albufeirenses e por parte de turistas».

Às 21h30, a Ermida de Nossa Senhora da Orada acolhe o concerto «As 1001 Noites do Acordeão». A encerrar o dia, às 21h00, tem lugar a eucaristia da solenidade da assunção de Nossa Senhora na capela de Olhos de Água.

As celebrações terminam no feriado do dia 15 de agosto com a habitual eucaristia da solenidade da assunção de Nossa Senhora: às 9h30 na Igreja Matriz, às 11h30 na Quinta da Balaia e às 19h00 na Ermida da Orada.

A organização destas celebrações cabe à Paróquia de Albufeira, com o apoio do município de Albufeira.