Albufeira faz intervenção profunda no acesso à Praia do Peneco

«Criar condições para que os albufeirenses e turistas desfrutem ainda mais» da Praia do Peneco e área envolvente, «fomentando a mobilidade sustentável e segura e tornando esta emblemática praia ainda mais atrativa e inclusiva», é o propósito das obras de requalificação que se iniciaram esta semana e que deverão estrar concluídas em fevereiro de 2022.

As obras referentes à empreitada de requalificação de muros, escadaria e estabilização da arriba da Praia do Peneco, em Albufeira, começaram esta semana, num conjunto de intervenções, no valor de 1.002.508,35 euros, que compreendem a requalificação da escadaria da Praia, com a correção de inclinações, patamares existentes, bem como a colocação de iluminação pública, zona com chuveiro e lava-pés, e estabilização da arriba, com recurso a pregagens.

Com esta intervenção, o município de Albufeira pretende melhorar a acessibilidade existente na escadaria de acesso à praia, estabilizar as arribas confinantes, reabilitar escadaria existente, melhorar a iluminação pública existente, implantar um passadiço pela praia, entre o elevador e a escadaria e dotar o espaço de equipamentos de apoio, como lava pés e chuveiros.

Prevê-se ainda o transplante das duas palmeiras existentes e a colocação de mais duas zonas de sombra semelhantes às existentes (uma junto ao local das palmeiras e outra a meio da escadaria).

Estas obras vão implicar alterações nas acessibilidades pedonais e viárias, pelo que a escadaria de acesso ficará fechada ao público, com a possibilidade dos munícipes poderem passar pelo elevador, ou escadas do elevador, ou pelo túnel.

Também a entrada de viaturas das obras terá que ser pelo areal e pela Rua Latino Coelho, pelo que os munícipes deverão ter atenção ao estacionamento nos dias em que ocorrem ações de betonagem ou chegada de materiais, impossibilitando a possibilidade de parqueamento nesses dias, que serão alvo de avisos com antecedência devida.

Estas obras vão obrigar a entrada de viaturas para o areal na zona do Inatel, percorrendo o areal até ao local da obra.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, «são obras fundamentais para potenciarmos este espaço emblemático de Albufeira, que há muito carecia de uma intervenção profunda. Com esta requalificação pretende-se criar condições para que os albufeirenses e turistas desfrutem ainda mais deste espaço público, fomentando a mobilidade sustentável e segura e tornando esta emblemática praia ainda mais atrativa e inclusiva», explica.

Prevê-se a conclusão final das obras em fevereiro de 2022. Até lá, as acessibilidades pedonais e viárias daquela zona serão condicionadas, pelo que o autarca apela «à compreensão de todos».