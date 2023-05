Albufeira estreia «Notas de Adegas» com fado ao piano e DJ China

«Notas de Adegas» é o novo projeto de Albufeira, sendo que a primeira edição está marcada para a Quinta do Canhoto, em Ferreiras.

Com o intuito de promover e dinamizar o enoturismo no concelho, o município de Albufeira apresenta o projeto «Notas de Adegas».

A primeira edição está marcada para sexta-feira, dia 19 de maio, às 20h00, na Quinta do Canhoto, em Ferreiras, para um momento que «promete muitas experiências para os verdadeiros apreciadores de vinho, bem como, momentos musicais que conduzem o evento em diferentes direções», segundo a Câmara Municipal de Albufeira.

Recorde-se que o concelho é um dos mais reconhecidos produtores de vinhos no Algarve, assumindo os concentrados aromas de terroir, mineralidade e fruta originalmente presentes nos mostos, que conferem à bebida atributos diferenciadores.

A primeira edição do «Notas de Adegas» já tem bilhetes disponíveis à venda, aqui, por um preço de 12 euros, dando aos visitantes a oportunidade de experienciar um verdadeiro puzzle de vinhos selecionados pelas suas qualidades aromáticas, sabores frutados e de castas originais.

Do programa constam, ainda, dois momentos musicais que favorecem a exploração dos sabores vinícolas.

Às 21h30, atuam «Fado ao Piano», um projeto intimista que junta a fadista Leonor Duarte e o pianista Daniel Delaunay, numa performance que liga a essência e as raízes do fado com influências românticas e de jazz.

Segue-se, às 22h30, DJ China, um artista de renome internacional e uma das referências da Dance Scene em Portugal.

A segunda edição do «Notas das Adega» também já tem dada marcada, dia 17 de junho, às 20h00, na Adega do Cantor, outra das adegas a visitar, na freguesia da Guia, em Albufeira, com atuação de Elis & Eles e netwining com o Dj Henrique Pontes.