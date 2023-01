Albufeira estende projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos»

Projeto pensado pela autarquia para toda a família regressa em 2023 e passa por todas as freguesias do concelho de Albufeira.

O projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos» está de regresso a todas as freguesias do concelho de Albufeira em 2023, para a sua 8ª edição, estando o primeiro momento marcado para dia 28 de janeiro, entre as 10h30 e as 12h30, no parque poente da Marina.

Com esta iniciativa, o município pretende «incentivar as brincadeiras ao ar livre, fomentar a socialização entre crianças e adultos, estimular o sentido de comunidade e o respeito pela natureza e o espaço público», afirma a autarquia.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha mesmo que «a brincadeira ao ar livre serve para estimular a criança de forma sensorial, colocando-a em contacto com a natureza».

«É importante crescer com a oportunidade de subir às árvores e cair, rebolar no chão, lutar de brincadeira», aponta.

O edil realça também que com estas atividades ao ar livre, o município tem como objetivo demonstrar que «não há necessidade de dispor de materiais específicos ou muito elaborados, ou mesmo infraestruturas específicas, como parques infantis, para que as crianças deem azo à sua criatividade e se divirtam a brincar».

Já Cláudia Guedelha, vereadora responsável pelo pelouro da Educação, refere que «o desenvolvimento físico, mental e social das crianças carece de novos incentivos, além das tecnologias, que passam, sobretudo, pelas brincadeiras ao ar livre, como forma de estimular a criatividade e promover o convívio entre diferentes gerações».

A vereadora assegura que o projeto pretende potenciar competências como a confiança, a resiliência e a criatividade.

Além disso, «contribui para promover a estimulação sensorial dos mais pequenos, colocando-os em contacto com a natureza e o meio urbano, através da realização das brincadeiras de antigamente, organizadas em família, de forma descontraída, mas sempre com as preocupações de segurança asseguradas», acrescenta.

Em fevereiro, o projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos» está agendado para o dia 25 de fevereiro, carecendo ainda de local.

Todas as informações sobre esta iniciativa podem ser encontradas no portal da autarquia.

Inscrições e contactos podem ser feitos por e-mail (joana.santos@cm-albufeira.pt) ou telefone (289 598 829).