Albufeira «está motivada em promover a saúde mental»

A promoção da saúde mental foi o tema principal do primeiro dia do programa SINERGIAS, a decorrer em Albufeira.

O município de Albufeira assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), com a abertura da primeira edição do programa SINERGIAS.

Foi o salão nobre dos Paços do Concelho que acolheu os participantes que quiseram estar presentes num «conjunto de ações a favor da saúde mental», como referiu José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A iniciativa, nas palavras do edil, «é a prova viva de que o Município está motivado na prevenção e promoção da saúde mental das crianças e jovens albufeirenses».

A SINERGIAS, promovida pela autarquia, contou com a organização da Rede Macramé (que junta psicólogos dos serviços públicos e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, em parceria com a ARS – Administração Regional de Saúde do Algarve (ACES).

Sobre a Rede Macramé, o autarca sublinhou: «funciona há 12 anos, apoiada pela município, com o objetivo único de unir os profissionais da área, de modo a trabalharem em rede, num sistema conjunto, melhorando os vários projetos já existentes e promovendo o desenvolvimento individual dos mesmos».

Ainda nas palavras do presidente, programas como o SINERGIAS, «são essenciais para melhorar a saúde mental da nossa juventude, e consequentemente, da comunidade, contribuindo para a criação de uma nova Albufeira».

Na cerimónia esteve também presente Paulo Morgado, presidente da ARS do Algarve, aproveitando a ocasião para congratular Albufeira pela iniciativa e empenho na «prevenção da saúde mental dos albufeirenses, desenvolvendo esta que é a única rede a nível nacional que tem este efeito transversal na promoção das boas práticas da saúde mental».

Num momento em que classificou a saúde mental como «o problema do século XXI», Paulo Morgado afirmou que a iniciativa deve ser vista como um evento «de extrema relevância, uma vez que os estudos demonstram um aumento nas situações de doença mental e a curva tende a agravar-se, o que representa um impacto enorme no quotidiano das pessoas e empresas».

Para Cláudia Guedelha, a vereadora responsável pelo evento, este é mais um momento a favor da educação dos jovens e das crianças de Albufeira, «que apresentará resultados práticos na comunidade, com impacto direto nos participantes, dado que foi desenvolvido um projeto bem estruturado, com momentos de reflexão e com atividades essenciais para a formação das novas gerações».

A primeira edição do SINERGIAS começou na segunda-feira, dia 10 de outubro, e termina no próximo sábado, dia 15, num programa em que se incluem experiências, momentos de conversa, reflexão e partilha de ideias sobre a saúde mental, o bem-estar individual e organizacional.

O programa completo pode ser consultado no portal do município ou nas redes sociais da instituição.