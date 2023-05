Albufeira entregou casas em regime de renda acessível a 27 famílias

Albufeira acaba de inaugurar o Complexo Habitacional da Ladeira da Fonte, em Paderne, com 40 fogos habitacionais de renda acessível.

27 famílias receberam ontem, quarta-feira, dia 24 de maio, os contratos e as chaves das suas novas habitações, que integram o Complexo Habitacional da Ladeira da Fonte, em Paderne, constituído por um total de 40 fogos de renda convencionada ou renda acessível (20 de tipologia T2 e 20 de tipologia T3).

A entrega dos restantes fogos está para breve.

Na sua intervenção, durante a cerimónia, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, referiu que se está a preparar o lançamento do concurso para construção de mais 69 fogos, na zona de Fontainhas, cuja candidatura a financiamento externo também está em curso.

O edil sublinhou que a construção dos 40 fogos, do Complexo Habitacional da Ladeira da Fonte, Paderne, da autoria do arquiteto Nelson Gaitinha, «cumpre os mais elevados padrões de qualidade», sendo constituído por cinco edifícios, jardins, dois parques infantis e 48 lugares de estacionamento.

José Carlos Rolo afirmou ainda tratar-se de «um espaço privilegiado, com uma paisagem deslumbrante sobre a aldeia de Paderne».

Os apartamentos dispõem de todos os equipamentos básicos, nomeadamente placa elétrica e a gás, forno, esquentador, frigorífico e coletores solares para aquecimento da água, o que permite uma poupança energética para os moradores na ordem dos 40 por cento.

«Trata-se de um complexo habitacional com classificação energética B», concretizou o autarca.

A construção dos 40 fogos em regime de renda acessível envolveu um investimento de aproximadamente 4,6 milhões de euros, a que se somam 115 mil euros para os arranjos exteriores e 27 mil euros para a execução do projeto.

«A obra não contou com financiamento externo: foi executada com verbas do orçamento municipal, ou seja com o dinheiro de todos nós, e é a confirmação de que não estamos parados e fazemos as obras necessárias», afirmou.

José Carlos Rolo aproveitou para elogiar todos os técnicos envolvidos no processo, bem como o representante da empresa construtora (Ferreira Construções), pela eficácia em levar a obra a bom porto.

O autarca disse que se tratou de um processo moroso. «A primeira pedra foi lançada a 2 de fevereiro de 2021 e dois anos depois, aqui estamos a inaugurar e a entregar as primeiras chaves, o que apesar de toda a burocracia envolvida até nem demorou assim tanto tempo», acrescentou.

José Carlos Rolo manifestou estar muito feliz, por se tratar de uma obra essencial para a qualidade de vida dos munícipes. «Todos têm direito a uma habitação digna e, a partir de hoje, estas famílias têm todas as condições para aqui criarem os seus filhos e serem felizes, com a vantagem de os moradores serem maioritariamente pessoas jovens que irão contribuir para o crescimento e rejuvenescimento da freguesia. O concelho de Albufeira carece de habitação para arrendar compatível com os rendimentos das famílias, dos jovens e dos profissionais de várias áreas que têm dificuldade em vir para aqui trabalhar e aqui se fixarem, nomeadamente no Turismo, educação, saúde, construção civil entre outras áreas daí considerarmos tão importante a construção de fogos de habitação convencionada» ou renda acessível.

Refira-se que o Programa de Renda Convencionada procura dar resposta à população, que não se podendo integrar em programas de arrendamento apoiado, não tem acesso a qualquer tipo de resposta social.

Trata-se de um regime aplicável às habitações de que a autarquia é proprietária, as quais se pretende arrendar por valores inferiores aos preços médios praticados no mercado de arrendamento privado.

Podem beneficiar deste programa os agregados familiares que cumpram uma taxa de esforço entre 15 por cento e 45 por cento, e os critérios definidos no regulamento municipal referente a esta medida.

Antes dos discursos, o padre Samuel Camacho procedeu à bênção do Complexo Habitacional da Ladeira da Fonte.