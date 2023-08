Albufeira entrega «Prémio Sustentabilidade» de dois mil euros

No âmbito do OPTO, a autarquia lançou o «Prémio Sustentabilidade», tendo encontrado o seu vencedor na Escola Básica e Secundária de Albufeira.

Chama-se José Fernandes e é o vencedor do «Prémio Sustentabilidade», no valor de dois mil euros, lançado este ano pela primeira vez no âmbito do OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve, organizado pela Câmara Municipal de Albufeira em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve e o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

A primeira edição do «Prémio Sustentabilidade» foi subordinado ao subtema «Água» e sendo da responsabilidade do município, foi entregue na manhã de ontem, terça-feira, dia 22 de agosto, a José Fernandes, aluno da EBSA – Escola Básica e Secundária de Albufeira.

José Fernandes apresentou um poema intitulado «Água em sublimação», onde defende um outro olhar para os oceanos, dizendo acreditar que «as artes e, nomeadamente a poesia, podem ajudar a salvar. A poesia ensina a ouvir e é preciso aprender a ouvir a natureza»:

Este aluno ruma no próximo ano letivo para Braga, onde vai iniciar a sua licenciatura em Engenharia Informática, na Universidade do Minho.

José Carlos Rolo, presidente da autarquia, recebeu o jovem no seu gabinete na passada sexta-feira, dia 18 de agosto, tendo expressado o seu contentamento pelo sucesso escolar obtido em Albufeira.

«O tema da água é um dilema plural e a sustentabilidade do planeta é da ordem das opções e por isso é que nesta nona edição do OPTO, que é um certame que apoia os jovens, lançámos este desafio no Prémio Sustentabilidade».

Presente nesta entrega do prémio esteve também Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia, que assume os pelouros do Ambiente, do Empreendedorismo e da Juventude.

O edil apresentou os seus parabéns ao vencedor e frisou posteriormente que «os jovens são um valor maior e têm uma visão do mundo à qual é necessário estar-se atento. Albufeira lançou este ano este Prémio Sustentabilidade e esperamos que seja um incentivo à nossa juventude para que se debruce sobre questões fundamentais no âmbito da sustentabilidade. Acredito que no futuro, estes jovens serão a solução de muitos dos nossos questionamentos», destacou.

José Fernandes confidenciou que o prémio lhe será útil para o pagamento de propinas e mostrando-se satisfeito, desejou sucessos ao Prémio Sustentabilidade.