Albufeira entrega oito novos veículos às Juntas de Freguesia do concelho

O município de Albufeira entregou na manhã de ontem, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, oito veículos às quatro freguesias do concelho, no âmbito da transferência de competências para as referidas entidades administrativas.

Ao todo, o valor total do investimento chega aos 517.375 euros, efetuado no âmbito da delegação de competências do município para as Juntas de Freguesia.

No momento simbólico da entrega das chaves das viaturas aos presidentes das quatro Juntas de Freguesia do concelho, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, destacou que «as viaturas têm características completamente distintas de acordo com as competências atribuídas e do trabalho desenvolvido por cada freguesia em particular, nomeadamente na área da deservagem, reparação de pequenos buracos no pavimento betuminoso de estradas e caminhos, entre outras responsabilidades».

O edil frisou «que se tratou de um processo bastante participado e dinâmico, que envolveu a realização de várias reuniões de trabalho com todos os presidentes das Juntas de Freguesias, as quais contaram com o seu envolvimento pessoal, bem como de outros membros do executivo e funcionários da autarquia».

Refira-se que o princípio da Transferência de Competências para as Juntas de Freguesia assenta no fator de proximidade que permite prestar um melhor serviço à população.

As viaturas, adquiridas pelo Município, bem como os respetivos seguros, já foram entregues, e as freguesias já podem dar continuidade ao trabalho realizado na área das suas novas competências, «agora com melhores condições, maior eficiência e eficácia», destacou o autarca.

Assim, a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água passa agora a deter um veículo pesado de dois eixos, de caixa aberta, com um peso bruto de 8,550 toneladas e báscula tribasculante, bem como um trator agrícola preparado para limpeza de bermas com comando digital, perfazendo um total de 144.025 euros

A Junta de Freguesia de Ferreiras vai dispor de dois veículos no valor global de 154.075 euros, sendo que um deles é uma máquina giratória de rodas de grandes dimensões e o outro é um veículo pesado de dois eixos, de caixa aberta, com um peso bruto de 8,550 toneladas e báscula tribasculante.

Para a Junta de Freguesia da Guia, foi atribuída uma viatura ligeira de mercadorias de caixa aberta e uma máquina giratória de rodas, com baldes de escavação, dente ripper e destroçador florestal, entre outros equipamentos, no valor global de 108.450 euros.

À Junta de Freguesia de Paderne coube um trator agrícola e um veículo pesado de dois eixos, de caixa aberta, com um peso bruto de 8,550 toneladas com báscula tribasculante, no valor de 110.825 euros.

A todos estes valores acresce o respetivo imposto de valor acrescentado (IVA).