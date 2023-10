«Albufeira Eco-Challenge» desafia para a sustentabilidade e solidariedade

O 1º «Albufeira Eco-Challenge» prepara uma manhã dedicada à sustentabilidade, no dia 28 de outubro, no Mercado Municipal de Olhos de Água.

A Câmara Municipal de Albufeira em parceria com a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água estão a preparar a 1.ª edição do «Albufeira Eco-Challenge», marcada para a manhã de sábado, dia 28 de outubro, no Mercado Municipal de Olhos de Água.

A iniciativa prevê várias atividades, como pinturas faciais, trampolins e insufláveis, sendo que uma das atrações será, na «Tenda da Reciclagem», a construção de um hotel para insetos.

A par disso, os participantes vão partir para a «aventura» de recolha de resíduos urbanos, havendo prémios para todos, com distinção para os primeiros lugares. Outro desafio será o de «Dar uma nova vida ao lixo», ou seja, oficinas de reciclagem do material recolhido.

O «Albufeira Eco-Challenge» prevê ainda o «Encontro Ambiental Solidário».

Neste âmbito, o ambiente e a solidariedade ficam de mãos dadas, sendo que este ano cabe ao CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo fazer uma recolha de alimentos e bens de primeira necessidade durante o evento.

Haverá ainda a abertura de uma «Caixa Presente» que alberga as tampas de plástico e metal para serem oferecidas à Associação Espiral das Vontades, que apoia várias crianças com necessidades especiais.

«Colaboramos com esta iniciativa proposta pela Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água pelo relevante contributo para a educação das crianças e das suas famílias nas áreas do ambiente e da solidariedade. A sensibilização para estas matérias começa pelos mais novos, em jeito de festa, mas também de responsabilidade para com o Planeta», refere José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Por seu vez, a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água diz estar «empenhada na preservação do ambiente e na consciencialização da comunidade para esta problemática».

A música também tem o seu lugar marcado no «Albufeira Eco-Challenge», com a atuação ao vivo da banda de Zé Praia e Aqua Viva.

Estas atividades irão decorrer no Mercado Municipal dos Olhos de Água, entre as 9h00 e as 13h00 e basta aparecer para participar.