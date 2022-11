A cerimónia de atribuição do galardão «Município Amigo do Desporto» decorreu na dia 14 de novembro com a presença de congéneres algarvios e do Alentejo.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Albufeira recebeu os representantes dos municípios de Albufeira, Alcácer do Sal, Alcoutim, Almodôvar, Alvito, Castro Marim, Castro Verde, Faro, Figueira do Castelo Rodrigo, Grândola, Lagoa, Lagos, Montemor-O-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Portimão, Serpa, Silves, Tavira, Vila Franca de Xira e Vila Real de Santo António, que viram reconhecidas diversas competências correspondentes aos parâmetros exigidos para a atribuição deste título.

Nesta cerimónia, organizada pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGEST) e pela «Cidade Social», foram entregues 27 galardões aos municípios que se «destacaram no desenvolvimento de programas e atividades cujo pressuposto é de que o desporto e atividade física são fatores de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando a prática regular de atividade física e o desenvolvimento desportivo», referiu Pedro Mortágua Soares, responsável nacional do programa «Cidade Social».

Este ano, Albufeira, além de ter recebido o título de «Município Amigo do Desporto» pelo quinto ano consecutivo, foi também distinguido como «Autarquia Solidária» e o presidente da Câmara Municipal reiterou a importância do evento e destas distinções.

«Este é um dia importante para o reconhecimento do trabalho desenvolvendo pelas autarquias a favor do desporto», sublinhou o presidente da autarquia, referindo ainda que «o desporto tem a dimensão social, educativa e permite o desenvolvimento pessoal dos atletas, daí a nossa crescente preocupação enquanto autarquia em privilegiar a atividade desportiva no concelho».

Esta cerimónia contou ainda com a presença de Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira e responsável pelo pelouro do Desporto e Juventude.

Refira-se que os prémios foram oferecidos a 167 municípios Amigos do Desporto e 50 Autarquias Solidárias em todo o país, com base nos seguintes parâmetros: a organização, o planeamento desportivo e a dimensão económica; as instalações e as organizações desportivas existentes; os eventos de atividade física, desportivos e de formação; os programas de atividade física e desportivos; as estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética; as práticas de desporto solidário e a promoção da ética desportiva e dos valores; as parcerias existentes; a realidade desportiva e de prática regular de atividade física; o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias de marketing, comunicação e inovação.