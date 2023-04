O município de Albufeira acaba de inaugurar os quatro campos «3×3 BasketArt», sendo o primeiro no Algarve a fazer parte do projeto.

No âmbito da Festa do Basquetebol Juvenil foi inaugurado, na passada quinta-feira, dia 13 de abril, o projeto «3×3 BasketArt», no Parque Desportivo de Vale Faro, em Albufeira, com quatro campos para a prática da modalidade.

Trata-se ainda de um projeto com uma forte componente artística e criativa, da autoria de ASUR, nome artístico do albufeirense Filipe Neves, conhecido pelos seus murais de graffiti, que podem ser apreciados em vários pontos da cidade e em diversas partes do mundo.

Este projeto resulta das obras de requalificação de um espaço desportivo, que possibilitou a criação de uma zona ao ar livre para a prática informal do basquete e do futebol.

A obra envolveu um investimento por parte da autarquia superior a 100 mil euros e consistiu na requalificação do pavimento dos quatro campos de basquete, com uma área total de 1,420 metros quadrados e um campo de futebol 5, com 1. 183,23 metros quadrados, o que permitiu juntar no mesmo local duas modalidades desportivas para a prática de atividade física ao ar livre.

O piso dos campos de BasquetArt e do campo de futebol 5 foram decorados com imagens alusivas a Albufeira e às respetivas modalidades desportivas, pintadas por ASUR, que marcou presença no evento de inauguração

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirmou que a requalificação dos campos «vem enriquecer as infraestruturas desportivas do concelho, o que contribui para consolidar a candidatura de Albufeira a Cidade Europeia do Desporto em 2026».

O edil referiu que «o projeto é um investimento em prol da juventude e do desporto», destacando a sua importância «uma vez que a reabilitação do Parque Desportivo de Vale Faro contribui fortemente para valorizar a atividade física, o bem-estar e a saúde dos jovens, permitindo o acesso à prática informal do basquete e do futebol a todos os habitantes».

Refira-se que Albufeira é o 18.º município português a disponibilizar a residentes e visitantes campos da rede «3×3 BasketArt», sendo o primeiro no Algarve a integrar o projeto.

Estão, assim, inauguradas duas infraestruturas desportivas «muito importantes para o nosso concelho», sublinhou Cristiano Cabrita. «Enquanto vice-presidente, com o pelouro do Desporto, os novos campos de basquetebol 3×3 e o renovado campo de futebol de 5 são a expressão daquilo que é uma estratégia inequívoca da autarquia: o desporto é para todos e de todos os albufeirenses. São espaços abertos ao público e de livre acesso reforçando a nossa convicção na democratização da atividade desportiva», disse ainda.

O autarca deixou «uma palavra de apreço a todos os envolvidos nesta obra, nomeadamente aos técnicos da autarquia e ao nosso artista ASUR. Obrigado ao IBC, ao Clube de Basquete de Albufeira (CBA) e ao Albufeira Futsal Clube por engrandecerem esta cerimónia».

Por sua vez, Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), afirmou que «um dos principais objetivos da Federação é ajudar a requalificar espaços que não estão em boas condições, e transformá-los em zonas adequadas para a prática desportiva».

Entre outros objetivos destacou, igualmente, «a mais-valia que consiste em contribuir para a disponibilização de espaços para a prática desportiva ao ar livre, abertos ao público e acessíveis a todos, e para a promoção do basquetebol 3×3, que já faz parte das modalidades olímpicas».

«Tratam-se de espaços desportivos onde qualquer pessoa pode praticar basquetebol de forma informal, os jovens, os pais e os avós com os filhos e os netos, mas onde, também, os basquetebolistas podem aproveitar para fazer treinos de melhoramento das técnicas de jogo, fora dos seus clubes», destacou.

O presidente da FPB deixou ainda um agradecimento ao município de Albufeira «pelo seu forte empenho na valorização do basquetebol no concelho».

Ainda durante o período da manhã, foi entregue o «cheque solidário» da Festa do Basquetebol, num valor superior a três mil euros. Este ano, a causa reverteu a favor da Fundação António Silva Leal (FASL), sedeada em Albufeira.

O vice-presidente da Fundação, Valdemar Saleiro, recebeu das mãos do presidente da FPB e do presidente da autarquia, o cheque solidário no valor de 3. 014 Euros. O valor acumulado resultou da comparticipação de dois euros por parte de 1 507 participantes da Festa do Basquetebol Juvenil, organizada pela FPB com o apoio da autarquia.

Além do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, elementos da vereação, presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, presidente e vice-presidentes da Federação Portuguesa de Basquetebol, a cerimónia de inauguração contou, também, com as presenças do presidente da Associação de Basquetebol do Algarve, diretor executivo da Fundação do Desporto, presidente da Cidade Social, dirigentes e atletas do Imortal Basket, do CBA e do Albufeira Futsal Clube, entre outras personalidades.