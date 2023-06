São seis as praias ZERO Poluição em Albufeira, tornando-se o município do país com mais distinções, seguindo-se Porto Santo, Tavira e Vila do Bispo, com quatro.

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável anunciou ontem, quarta-feira, dia 31 de maio, que Albufeira é o município do país com mais praias ZERO Poluição, totalizando seis, mais uma que no passado.

Na prática, esta distinção significa que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas águas balneares das referidas praias ao longo dos últimos três anos.

A classificação foi atribuída às praias do Evaristo, Falésia Alfamar, Manuel Lourenço, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha Nascente e Rocha Baixinha-Poente.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, realça que o município «está de parabéns, mais uma vez, destacando-se pela qualidade ambiental das suas praias».

Em vésperas da cerimónia de inauguração das Bandeiras Azuis, marcada para amanhã, sexta-feira, dia 2 de junho, às 09h30, na Praia dos Pescadores, o edil sublinhou «o trabalho concertado e continuado da autarquia em conjunto com as entidades com responsabilidades na orla costeira, que nos tem permitido, ao longo dos anos, liderar os rankings ao nível da Bandeira Azul, da Bandeira Qualidade de Ouro e das praias ZERO Poluição».

Refira-se que à semelhança do que aconteceu com as bandeiras «Qualidade de Ouro», a capital do turismo não seguiu a tendência decrescente do número de zonas balneares com zero poluição em Portugal, conforme anunciou a ZERO.

Este verão, há 54 praias com o «carimbo da associação ambientalista», menos quatro do que em 2022, que representam oito por cento do total das 658 zonas balneares.

Trata-se de uma redução de sete pontos percentuais, menos quatro praias em relação ao ano passado.

Os concelhos do país com maior número de praias ZERO Poluição são Albufeira (seis), Porto Santo, Tavira e Vila do Bispo (quatro) e Alcobaça, Aljezur, Faro, Odemira, Sesimbra e Vila do Porto, Açores (três).

O Algarve arrecadou quase metade das praias costeiras e interiores, incluindo Madeira e Açores, sendo que das 54 praias zero poluição, 21 estão localizadas na região algarvia.

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e responsável pelos pelouros do Ambiente e do Mar, destaca que «a atribuição de mais este galardão confirma a qualidade ambiental das nossas praias, consubstanciando uma mais-valia em termos de consolidação da marca Albufeira e da captação de turistas para a região».

De realçar que, a partir de dados solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Associação ZERO referiu «ter identificado as praias que, ao longo de 2020, 2021 e 2022, não só tiveram sempre classificação EXCELENTE como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e Enterococos intestinais)»