Albufeira: Dois detidos por tráfico de droga e danos na via pública

Detidos foram constituídos arguidos.

Dois homens de 24 e 33 anos foram detidos pela GNR de Albufeira no domingo, dia 24 de outubro, por tráfico de estupefacientes e por dano qualificado, em duas situações distintas.

Na primeira situação, na sequência de uma ação de policiamento e de fiscalização com vista a garantir a ordem pública e o cumprimento das normas nos locais de diversão noturna, os militares da Guarda detetaram um individuo de 24 anos com um comportamento suspeito, num local conotado por tráfico de estupefacientes, tendo procedido à sua abordagem.

No decorrer da ação foi realizada uma revista de segurança ao mesmo, tendo sido detetadas e apreendidas 10 doses de haxixe, culminando na detenção do suspeito.

Já segundo caso, no âmbito de uma denúncia de danos na via pública, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e depararam-se com um homem de 33 anos a danificar caixotes do lixo e carros estacionados, procedendo à sua detenção.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.