Albufeira distinguiu jovens de mérito no Dia Internacional da Juventude

Autarquia voltou a comemorar a efeméride com uma cerimónia que reuniu 62 jovens e as suas famílias no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se um almoço convívio e um passeio de barco pela costa de Albufeira.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Albufeira acolheu 62 jovens e as respetivas famílias no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, que foram distinguidos pelo seu mérito.

Os jovens, estudantes dos agrupamentos de escolas de Albufeira Poente, Ferreiras e Vale Pedras, e participantes em vários clubes e associações desportivas, culturais e sociais do concelho, destacaram-se em áreas como o Desporto, Cidadania, Artes, Cultura e Mundo Académico. Foram elogiados «pelo seu sucesso, mas também pelo empenho e altruísmo dedicados a causas sociais e humanitárias».

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, frisou «a importância de reconhecer o valor das futuras gerações, pois a Juventude é o futuro de uma nação, de uma cidade, de um concelho», tendo salientado, igualmente, a necessidade «de eliminar barreiras relacionadas com a idade e o género, com vista a construir um mundo melhor para todos».

O presidente voltou a enfatizar a importância «da solidariedade intergeracional, face a um mundo com cada vez mais desafios que ameaçam o bem-estar e o futuro das comunidades, dando destaque às alterações climáticas, à seca, aos incêndios, à gestão dos resíduos, à guerra, à COVID-19, ao aumento da inflação, entre outros problemas que, atualmente, afetam a sociedade. O futuro é incerto, pelo que precisamos de trabalhar todos em conjunto, promovendo pontes intergeracionais e quebrando barreiras, com vista a construir um planeta mais sustentável e um mundo mais justo e inclusivo».

Para além destas reflexões, exortou os jovens a serem os «embaixadores da sociedade» através da sua participação ativa nas valências desportivas, culturais, sociais e da escola que frequentam, envolvendo-se em iniciativas de voluntariado e participando na vida cívica e política.

Isabel Frade, em representação do IPDJ – Instituto Português da Juventude e do Desporto, reiterou o «papel difícil que a juventude tem pela frente», tendo destacado que o IPDJ «está sempre de portas abertas para acolher e apoiar as ideias e projetos apresentados pelos jovens».

Segundo Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador responsável pelo Desporto e Juventude, «os jovens têm sido uma preocupação constante da autarquia, que ao longo dos últimos anos tem feito uma aposta forte na criação de infraestruturas e desenvolvimento de políticas de apoio a esta faixa etária da população». Cabrita sublinhou ainda ter «imenso orgulho nestes jovens», a quem desejou «as maiores felicidades», chamando a sua atenção «para valores como o respeito, a ética e a humildade», terminando a referir «estamos sempre de portas abertas para vos receber».

Todos os jovens receberam uma peça alusiva ao momento e um diploma de reconhecimento de mérito, que foram entregues pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos vereadores Cláudia Guedelha, Ricardo Clemente, Abel Zua e Desidério Silva.