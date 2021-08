Albufeira: Dia do Município traz concerto de Ana Moura a Paderne

Devido à pandemia, tal como aconteceu em 2020, as comemorações revestem-se de medidas especiais de segurança.

Albufeira prepara-se para comemorar o seu feriado municipal, data que simboliza a entrega da Carta de Foral, em 1504, por D. Manuel I. Para que todos possam acompanhar este momento de grande simbolismo e importância para a população do concelho, o programa tem um formato adaptado, com a transmissão de todas as iniciativas em livestreaming.

As comemorações arrancam no dia 19 de agosto, com um concerto de Ana Moura, às 21h30, nas instalações da antiga Fábrica da Faceal, em Paderne. Na véspera do feriado municipal, a fadista apresenta em Albufeira o seu sétimo álbum intitulado «Andorinhas».

O videoclipe do tema foi gravado no Algarve, com a artista a surgir vestida com um bioco algarvio. Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na FNAC e na Ticketline. O evento tem lotação máxima de 600 pessoas, número que dispensa a testagem do público, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde.

Depois, no dia 20 de agosto, as atividades começam às 9h30, com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho, momento que conta com a presença dos membros do executivo, Assembleia Municipal, juntas de freguesia e representantes das entidades militares, civis e religiosas.

Será tocado o Hino Nacional pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne e feita Guarda de Honra pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e Fanfarra.

A Sessão Solene de Atribuição de Medalhas de Bons Serviços aos funcionários municipais com mais de 15, 25 e 35 anos de serviço, nos graus ouro, prata e bronze, respetivamente, um dos pontos altos do programa, está agendada para as 10h00, no Auditório Municipal de Albufeira.

Segue-se, às 11h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o lançamento do Livro «Albufeira – Formação do turismo e futuro no após-Pandemia», de Sérgio Palma Brito, sénior analyst de Turismo e Transporte aéreo, ex-Diretor Geral da Confederação do Turismo Português (2007-2009), entre outros cargos de relevo, com uma longa carreira profissional dedicada às causas do Turismo.

Nesta obra, o autor sistematiza memórias e documentos importantes ligados ao desenvolvimento do concelho e da região, que retratam como era Albufeira antes da abertura do Aeroporto de Faro e no período do 25 de Abril, abordando as transformações dos anos 1990.

Aborda, também, as questões que se prendem com a urbanização turística na faixa litoral dos anos 60 à atualidade, a transformação estrutural do mercado do turismo e uma perspetiva sobre o futuro de Albufeira no período pós-pandemia.

A parte da tarde fica reservada à inauguração de obras e equipamentos municipais «que contribuem para melhorar a qualidade de vida no concelho».

Às 12h15 realiza-se a inauguração de um Posto de Carregamento de Veículos Elétricos (PCVE) na Avenida 12 de Julho, em Ferreiras. Trata-se de um posto de carregamento de velocidade normal (PCN), com duas tomadas para carregamento de dois veículos em simultâneo, com 22 KW de potência cada.

Este é o nono PCN instalado no concelho, a que se junta um posto de carregamento rápido (PCR) localizado na zona industrial de Vale Paraíso, este último com três tipos de fichas, o que permite o carregamento de todo o tipo de veículos elétricos. Segue-se, às 12h45, a visita às obras de Requalificação do Campo Desportivo da EB1/JI e EB2,3 de Paderne.

O programa prossegue às 17h00 com a inauguração da Requalificação do Jardim de Montechoro, uma das zonas verdes mais emblemáticas da cidade, localizada na zona norte da Avenida Sá Carneiro.

A intervenção, no valor de 300 mil euros, incidiu sobre o lago, agora dotado de efeitos de grande impacto visual, melhoramento das acessibilidades, plantação de novas espécies vegetais, substituição de pavimento, colocação de novo equipamento urbano e iluminação. A inauguração do Jardim de Montechoro vai, também, servir de palco à apresentação do livro comemorativo dos 30 anos do Motoclube de Albufeira, que desta forma se junta à celebração do feriado municipal.

Às 18h30, decorre a inauguração do «Jardim dos Sentidos», na freguesia da Guia, uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de 2019, da autoria do munícipe Carlos Alberto Teodósio Rosa.

Trata-se da criação de uma nova zona de lazer, destinada a pessoas de todas as idades. A obra, que envolveu um investimento de 266 mil euros, está implantada numa área de 4570 metros quadrados, na envolvente nascente e norte da Escola EB1,2,3 da Guia. O novo espaço inclui mesas de jogos, espaço geriátrico, parques infantis com equipamentos musicais e sensoriais, escorregas e áreas inclusivas, bem como um trilho de aventura.

No âmbito do projeto, foi ainda recuperada a linha de água existente, instalado um canteiro de plantas aromáticas e criadas áreas de estadia informais com mobiliário associado, anfiteatro em relva e percursos de circulação interna.

Com vegetação adaptada ao clima da região, possui uma «fonte seca» com um conjunto de repuxos dinâmicos inseridos no pavimento. A tudo isto se juntam jogos de água, um conjunto de equipamentos lúdicos e interativos, sensivelmente entre o anfiteatro relvado e a linha de água, que incluem jatos de pavimento com sensor, canhões de água e arcos pulverizantes.

O programa do dia 20 encerra com com o espetáculo pirotécnico comemorativo do Dia do Município, que tem início às 23h00, «com oito pontos de lançamento que cobrem todo o território concelhio e que permitem assistir ao evento em condições de segurança e com toda a tranquilidade».

Trata-se de «um espetáculo imersivo, inédito e que tem por objetivo transmitir uma mensagem de esperança no futuro e de afirmação de Albufeira enquanto Destino de Emoções», explica a Câmara Municipal. A banda sonora original do espetáculo vai ser transmitida em direto pela rádio local Kiss FM.

O último dia das comemorações, sábado, dia 21 de agosto, é totalmente dedicado ao Desporto. Às 10h00, a Praia dos Pescadores acolhe a 15ª Prova de Mar de Albufeira, iniciativa integrada no âmbito do XIV Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação.

Trata-se de uma organização do Futebol Clube de Ferreiras com o apoio do município de Albufeira, Federação Portuguesa de Natação, Associação de Natação do Algarve e Junta de Freguesia de Ferreiras.