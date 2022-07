Albufeira destaca Ucrânia em mostra de fotografia e docufilme

Mostra fotográfica de Sérgio Morais e filme de Kateryna Strelchenko.

A Galeria Municipal João Bailote, em Albufeira, recebe a partir da próxima sexta-feira, dia 8 de julho, uma mostra fotográfica de Sérgio Morais, intitulada «Diáspora do povo sem medo», patente a partir das 18h00.

O autor, que já conta com outros trabalhos fotográficos de renome, traz a Albufeira uma exposição de fotografias que envolve mais de 200 participantes.

Os retratos captados em «ambiente neo-barroco do chiaro-escuro captam o amor, a força, a coragem, a dor, a esperança, a fé e a beleza, características que unem os ucranianos e os vários descendentes desta diáspora em Portugal», refere o fotógrafo no catálogo da exposição.

Estes trabalhos «refletem todos os sentimentos que unem a população ucraniana e a intensidade da alma dos descendentes deste país», adianta ainda.

A exposição estará patente até dia 5 de agosto, de segunda a sábado, entre das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, exceto domingos e feriados.

Mas esta não é a única ação que destacará o povo ucraniano. Também no dia 8 de julho, às 19h00, Kateryna Strelchenko apresenta no Auditório Municipal de Albufeira o filme documental «Oles Honchar – A palavra como arma».

Este docufilme conta a vida de Oles Terentiyovych Honchar, soldado da II Guerra Mundial e premiado escritor ucraniano, que fez da palavra uma arma na defesa dos valores patrióticos do seu país. É considerado um dos fundadores da restauração da Ucrânia.

O filme conta com as interpretações de Anton Bazelinsky, Dmitry Pankov e Oleg Oleksishin nos papéis principais, e será exibido depois de uma contextualização histórica feita pela realizadora ucraniana Kateryna Strelchenko. O documentário, já mostrado noutros países da Europa, contou com o apoio do programa «Capital Cultural».

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala.