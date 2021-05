Albufeira desafia comunidade para assinalar o Dia Mundial do Ambiente

Residentes e não residentes em Albufeira podem participar no projeto «Eu Dou o meu Melhor pelo Ambiente».

A Câmara Municipal de Albufeira, no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala internacionalmente a 5 de junho, vai dar a conhecer um conjunto de boas práticas desenvolvidas pela comunidade, no âmbito de um projeto que intitulou «Eu Dou o meu Melhor pelo Ambiente».

A iniciativa, que se dirige a toda a comunidade albufeirense (escolas, associações e pessoas a nível individual ou em grupo), bem como a residentes de outros concelhos, visa incentivar mais cidadãos a replicarem comportamentos amigos do ambiente.

Os interessados em participar no projeto «Eu Dou o meu Melhor pelo Ambiente» deverão enviar, via e-mail, os seus trabalhos, sob a forma de exposições, maquetas, filmes, peças de teatro, canções, trabalhos manuais, hortas biológicas, compostagem, reciclagem, entre outras tipologias, desde que abordem temáticas ligadas ao ambiente.

As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes elementos: título da boa prática e uma breve Descrição, um máximo de cinco fotografias (caso se justifique), nome dos autores, nome do estabelecimento e a indicação do concelho.

A partir do dia 4 de junho, sexta-feira, os trabalhos que forem aceites como exemplos de boas práticas serão partilhados na página de Facebook «Educação Ambiental de Albufeira», aqui, seguido do hashtag #eudouomeumelhorpeloambiente.

Igualmente integrado no programa das Comemorações do Dia Mundial do Ambiente, no mesmo dia 4 de junho, às 15h00, realiza-se o seminário «A Biotecnologia Azul», que conta com as intervenções de João Silva e Luísa Barreira, ambos investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR – UALG) e a moderação de Marta Ramos, da Unidade do Ambiente do município de Albufeira.

Trata-se de um ciclo de seminários online, no âmbito do programa Bandeira Azul da Europa, sob o título genérico «Mar Con (s)Ciência», que tem por objetivo informar e sensibilizar o público sobre as questões ligadas à conservação das áreas marinhas protegidas, à biotecnologia do mar e à pesca e aquacultura sustentável. Os interessados em participar podem fazer a inscrição neste link.

A comemoração do Dia Mundial do Ambiente tem por objetivo alertar as populações e os governos para a necessidade de se reconhecer a importância do ambiente, promover uma melhor qualidade de vida e fomentar práticas de desenvolvimento sustentável, com vista ao bem-estar da humanidade e das futuras gerações.