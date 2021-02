Albufeira constrói novo Reservatório de Água na Mosqueira

Nova estrutura amplia a capacidade já existente.

A empreitada de ampliação do Reservatório da Mosqueira, em Albufeira, incluindo condutas adutoras de interligação ao sistema de abastecimento de água existente e arranjos exteriores, arrancou na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, tendo um prazo de execução de seis meses.

Trata-se de um novo reservatório que contempla a construção de duas células semienterradas, implantadas à cota de 103.20 metros, com capacidade de 3.000 metros cúbicos cada (6.000 metros cúbicos no total) e respetiva câmara de manobras, num investimento total próximo de 1,5 milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, esclarece que «a ampliação deve-se ao facto de o depósito existente no local ter mais de 20 anos», sublinhando «a necessidade de aumentar a capacidade de reserva de água, tendo em conta que o equipamento abastece uma vasta área urbana, cerca de 1/3 da população do concelho», nomeadamente toda a zona central de Albufeira, desde o Montechoro, passando pela Corcovada, Avenida Sá Carneiro norte, Correeira, Areias de S. João e Vale Pedras.

O autarca sublinha «a importância de reforçar o sistema de abastecimento de água no concelho, cuja população residente ronda os 41 mil habitantes mas que, durante o verão, chega a atingir as 400 mil pessoas, o que implica um enorme esforço por parte da autarquia em termos de investimento, refletido na necessidade de sobredimensionar as infraestruturas para que tudo decorra sem grandes sobressaltos em termos de abastecimento público».

A rede de abastecimento público de água do Município de Albufeira é constituída por um conjunto de 20 reservatórios de água, sendo que quatro deles são pontos de entrega da empresa Águas do Algarve, nomeadamente os reservatórios de Bemparece, Mosqueira, Cerro do Ouro e Pinhal, sendo que a zona do Malhão é a única no concelho que continua a ser abastecida por água subterrânea.

Em 2020 foram fornecidos 10 milhões de metros cúbicos de água, valor bastante inferior a 2019 – 12 milhões de metros cúbicos – situação que se prende com a pandemia.

Para além dos depósitos, o concelho dispõe de 770 quilómetros de condutas «que levam água de excelente qualidade até a casa dos consumidores».

A qualidade da água é confirmada através de dados disponibilizados pela ERSAR, que em 2019 atribuiu o «Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano» a Albufeira, que comprova que foram cumpridos todos os critérios previstos pela entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos.

O galardão atesta que foram realizadas a totalidade das análises agendadas no programa de controlo da qualidade da água, que atingiram os 99 por cento ao nível do cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina (bactérias coliformes e Escherichia coli), bem como todos os valores paramétricos de cheiro e sabor.

José Carlos Rolo acrescenta que ao longo do ano «são realizadas mais de 300 análises à qualidade da água em Albufeira», aconselhando a população a consumir água da torneira e a evitar comportamentos que conduzam ao desperdício.