Albufeira com o melhor índice de sustentabilidade ambiental de sempre

Com 71 por cento no índice de sustentabilidade ambiental, Albufeira atinge o melhor valor de sempre no índice global ECOXXI.

Este ano, o município de Albufeira alcançou um índice global ECOXXI de 71 por cento, o que se traduz no melhor resultado de sempre, superando os 70,1 por cento do último ano.

O programa ECOXXI pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, implementado desde 2005, tem como objetivo avaliar e reconhecer as melhores práticas sustentáveis a nível municipal, através de um conjunto de peritos que analisa 21 indicadores nas áreas ambiental, social e económica,

Nesse sentido, todos os municípios que se candidatam ao ECOXXI pretendem ver reconhecidas as boas práticas desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, evidenciadas na concretização de medidas, ações e políticas de sustentabilidade.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira: «o município de Albufeira tem vindo a percorrer um caminho no sentido ascendente, no que se refere à melhoria do índice ECOXXI, sendo que a partir de 2009, inclusive, conseguiu sempre ultrapassar os 50 por cento que lhe dão direito a hastear a Bandeira Verde nos Paços do Concelho, como símbolo de um percurso consistente na sustentabilidade.

A par da Bandeira Verde, Albufeira tem também vindo a somar uma medalha, atribuída a todos os municípios com valores superiores a 40 por cento do índice, atestando que o mesmo desenvolve medidas significativas nas áreas avaliadas.

«Estamos satisfeitos por vermos reconhecido o nosso esforço na área da sustentabilidade ambiental», refere ainda o edil, alertando que ambiciona uma melhor classificação.

Nas palavras de Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e vereador com o pelouro do Ambiente, «a análise que os peritos do ECOXXI fazem às nossas ações e projetos, significa um grande incentivo para continuarmos a trabalhar em prol de um concelho ambientalmente mais sustentável, mais verde e mais azul, quer para a população presente, quer para as gerações futuras».

Entre os vários indicadores de sustentabilidade ambiental em apreciação, Albufeira destacou-se ao nível da Promoção da Educação Ambiental por iniciativa do município; pela Sustentabilidade das Zonas Balneares; Transparência; Digitalização e Conetividade; Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável; Certificação de Sistemas de Gestão, Saúde e Bem-Estar, entre outros.

Para se candidatar ao ECOXXI, o município de Albufeira forneceu informação relativa às ações, atividades e políticas de sustentabilidade implementadas no ano anterior, tendo sido avaliada por um grupo de peritos que integram a Comissão Nacional.