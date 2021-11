O município de Albufeira o Dia de São Martinho, na quinta-feira, 11 de novembro, com o tradicional magusto, que este ano terá lugar no Jardim do Montechoro, às 16h00.

O Dia de São Martinho é uma das celebrações que marcam o outono. Em Albufeira, a tradição mantém-se viva e a data vai ser assinalada com um magusto, no Jardim do Montechoro, às 16h00.

O município irá oferecer castanhas assadas a todos os que se juntarem aos festejos, que contam com a atuação do grupo Valentino’s Project Band.

A história por detrás deste dia remonta ao século IV. Reza a lenda que um soldado romano chamado Martinho de Tours estava a caminho da sua terra natal, quando se cruzou com um mendigo que lhe pediu esmola. Para protegê-lo do frio, Martinho rasgou a sua capa e deu uma metade ao mendigo. Nesse momento, o tempo aqueceu. A mudança no tempo terá sido a recompensa a Martinho, graças à sua bondade para com aquele homem. Por norma, na véspera e no Dia de São Martinho o tempo melhora e o sol aparece, tal como sucedeu com São Martinho. Este acontecimento é popularmente conhecido como o «verão de São Martinho».

Martinho de Tours nasceu na Hungria, em 316. Foi militar, bispo e tornou-se um santo padroeiro dos mendigos, alfaiates, soldados, cavaleiros, curtidores, restauradores e produtores de vinho. Faleceu em 397.