Este ano, as tradicionais Missa do Galo e Missa do Dia de Natal celebram-se no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

A Paróquia e a Câmara Municipal de Albufeira estão «a criar todas as condições» para que a Missa do Galo e a Missa do Dia de Natal se celebrem no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dotando o espaço de condições para acolher os fiéis com toda a segurança. Assim sendo, a Comunidade Cristã Católica de Albufeira irá celebrar o Mistério da Encarnação, com a celebração da tradicional Missa do Galo às 24h00 e a Missa do Dia de Natal às 11h00 num espaço diferente, «mas em total segurança».

A autarquia apoia com a cedência do espaço e toda a logística, cabendo à Paróquia a gestão da cerimónia. Todas as normas da Direção-Geral de Saúde serão seguidas.

A opção da autarquia tem em conta que «o Natal é um período de profundo significado para a comunidade cristã. Devido à atual situação de pandemia, autarquia e paróquia procuraram uma solução para acolher o maior número possível de fiéis que queiram assistir às tradicionais Missa do Galo e Missa do Dia de Natal».

Surgiu então a hipótese de utilizar o Pavilhão Desportivo de Albufeira, que reúne «todas as condições de conforto e segurança para acolher aqueles que queiram partilhar estes momentos. A dimensão do recinto desportivo e até a experiência acumulada em outros eventos vai permitir o acolhimento de um maior número de pessoas, em consonância com as regras estipuladas pela DGS», explica o município.

O Padre Flávio, Pároco de Albufeira, recorda que «este ano, não poderíamos não celebrar esta data tão importante do calendário cristão, pois no Natal vem a esperança, a vizinhança do nosso Deus. A certeza de que não estamos sós».

Por isso, «esta é uma oportunidade para reunirmos toda a nossa comunidade paroquial e todos aqueles que se juntarem, num ano de tantas distâncias e tantas ausências. Escolhemos o lugar por ser amplo, de modo a garantir a participação de todos os que desejarem. Não tenhamos medo de participar!», apela o pároco.

Para a celebração das Eucaristias, haverá uma equipa composta por irmãos da comunidade, para acolher os fiéis e conduzi-los aos respetivos lugares. Será obrigatório o uso da máscara durante toda a celebração, e os lugares terão o distanciamento exigido pelas normas de segurança. A Comunidade Paroquial seguirá as normas da DGS e agirá de acordo com a Proteção Civil do município».

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «a autarquia não podia ficar indiferente a esta situação tão particular e desde que fomos contactados pela paróquia temos procurado arranjar uma solução, sabendo das dificuldades que implicam uma operação deste género pela grande mobilização logística e humana».

O autarca sublinha, por isso, «a disponibilidade de colaboradores e parceiros da autarquia em concretizar este importante momento que, sendo diferente, será com certeza de esperança e comunhão».