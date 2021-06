Albufeira cancela atividades de julho do programa infantil «Há Verão»

Autarquia irá avaliar a possibilidade de realizar as atividades marcadas para agosto.

A Câmara Municipal de Albufeira comunicou que, «na sequência do parecer negativo comunicado pela Autoridade de Saúde, acerca da realização do programa Há Verão», a programação de julho da atividade, que decorria entre os dias 14 e 31, foi cancelada.

Destinada às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho durante a interrupção letiva de verão, o programa de verão viu-se afetado devido ao «agravamento da situação epidemiológica na região e no concelho e à imprevisibilidade da evolução epidemiológica da COVID-19 e a preocupação acerca das variantes do vírus em circulação, com maior transmissibilidade».

O município esclarece ainda que «à data ainda não foi possível atingir a desejável imunidade de grupo, com suscetibilidade à infeção na maioria da população, e por isso qualquer iniciativa que reúna um número considerável de pessoas tem potencial para aumentar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2».

«Esta situação que, infelizmente, ocorre também em outros concelhos da região, está alinhada com a determinação, por parte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, da suspensão de aulas presenciais do 1º e 2º ciclos de todos os Agrupamentos de Escolas, de ensino público e privado, no município de Albufeira, devido à gravidade da situação epidemiológica e como medida que visa conter as cadeias de transmissão», detalha a autarquia.

Agora, a Câmara de Albufeira aguarda «um parecer favorável da Autoridade de Saúde, bem como a avaliação da situação nesse momento, para poder eventualmente dar continuidade ao programa para o mês de Agosto».