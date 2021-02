Albufeira avança com Repavimentação da Estrada de Santa Eulália

A Câmara Municipal de Albufeira deu início aos trabalhos de Repavimentação da Estrada de Santa Eulália e arruamentos adjacentes, obra que implica um investimento superior a meio milhão de euros.

Trata-se de uma empreitada complexa, que inclui a reformulação das redes de águas residuais pluviais, iluminação pública e telecomunicações, pavimentação, colocação de sinalética horizontal longitudinal e horizontal transversal, bem como a criação de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual.

José Carlos Rolo, presidente da autarquia, sublinha que apesar dos tempos difíceis que correm, «Albufeira continua a investir no melhoramento do concelho, aproveitando o confinamento geral e o consequente constrangimento à circulação na via pública para avançar com obras imprescindíveis».

Para além da requalificação da estrada principal, a obra abrange o beco de Santa Eulália, os arruamentos circundantes ao restaurante Zé do Peixe Assado, a rua nas traseiras do Posto de Turismo e o parque de Estacionamento junto ao supermercado Intermarche.

A obra, cujo contrato foi assinado a 18 de novembro e tem data de consignação de 11 de dezembro de 2020, teve início em janeiro deste ano com os trabalhos preparatórios, terraplanagens e demolições. A sua conclusão está prevista para o próximo mês de abril.