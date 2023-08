Albufeira avança com construção de Lar e Centro de Dia das Fontainhas

O município de Albufeira acaba de assinar o protocolo para a construção do Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia das Fontainhas.

Foi assinado na manhã de ontem, quinta-feira, dia 3 agosto, o contrato no valor de €8.254.663,93, que vai permitir a edificação do Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia das Fontainhas, no concelho de Albufeira.

«Que seja em boa hora», referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, no momento em que assinava o contrato com o representante da Telhabel – Construções SA, a empresa responsável pela obra.

O documento segue agora para o Tribunal de Contas, esperando-se que a obra possa ter o seu início no final do próximo mês de setembro, tendo um prazo de execução de 720 dias.

Este novo equipamento social dará resposta a 131 utentes, sendo que a valência de Lar tem capacidade para acolher 61 pessoas, a valência de Apoio Domiciliário, 20, e o Centro de Dia acolherá 50 utentes.

«Este ato é de uma importância relevante para o nosso concelho, na medida em que contribui para uma resposta social há muito esperada», referiu José Carlos Rolo, lembrando que a empresa tem feito um trabalho «notável, a avaliar pelas empreitadas já realizadas em Albufeira, nomeadamente a do Lar, Creche e Centro de Dia de Olhos de Água, bem como a Creche da Guia».

«Temos pautado as nossas respostas por um trabalho transversal, desde a infância à terceira idade, sendo o mês de agosto deste ano um momento que marca a nossa autarquia, pois no mês em que vamos inaugurar, no próximo dia 20, o Lar, Creche e Centro de Dia de Olhos de Água, assinamos também o contrato para um novo equipamento da mesma natureza», disse o edil.

Na prática, a empreitada prevê a construção de um edifício principal e um anexo com áreas técnicas de apoio, assim como vias de acesso, estacionamento e arranjos dos espaços exteriores envolventes.

O edifício principal compreende a estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), para além da valência de Centro de dia e apoio domiciliário, incluindo áreas de convívio e de apoio.

Haverá ainda a construção, com um piso, de um anexo, sendo o piso inferior destinado a áreas técnicas de apoio ao edifício principal e nos espaços exteriores, haverá reservatórios de águas (incêndio, consumo e rega), bem como uma central de emergência e um posto de transformação.

Refira-se que o terreno para este novo equipamento tem uma dimensão de 28.356 metros quadrados (m2) e é constituído por três parcelas: uma delas destina-se aos equipamentos, a outra é uma zona rural e a terceira parcela será para uso agrícola.

Com duas entradas, este complexo social vai preservar o mais possível as árvores já existentes no terreno.

Satisfeito, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira «espera que tudo decorra da melhor forma» e avança que «estamos empenhados em fomentar um envelhecimento sustentável no concelho de Albufeira, significando isso estarmos atentos a todas as formas do cuidar. Uma delas, nasce com as estruturas físicas e a outra, traduz-se em apoios para que as IPSS’s promovam um envelhecimento que mantenha a capacidade funcional dos utentes, ou seja, que orientem o seu trabalho para a manutenção das suas capacidades, permitindo que todas as pessoas sejam e façam o que têm como razões para valorizar. Com isso, urge combater o idadismo e vermos nos idosos fontes valiosas de aprendizagem. Para isso, os nossos idosos, e amanhã seremos nós os integrantes dessa faixa etária, têm que ter boas condições de vida», concluiu na cerimónia.