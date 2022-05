Albufeira assinala Semana Europeia de Geoparques com caminhada

Para assinalar a Semana Europeia de Geoparques, o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira realizou, no passado dia 29 de maio, a primeira caminhada interpretada no recente percurso pedestre PR4 ABF – Planalto do Escarpão.

A caminhada, com cerca de nove quilómetros, teve lugar na manhã do passado domingo, dia 29 de maio, e contou com 24 participantes. Com início junto ao Castelo de Paderne, os caminhantes percorreram parte do vale da Ribeira de Quarteira e do Planalto do Escarpão, naquele que é um dos 10 principais geossítios do Algarvensis: o único local no sotavento algarvio onde é possível observar a sequência completa dos sedimentos acumulados no Oceano Tethys no Jurássico Superior (161,2 a 145,5 milhões de anos), e que deu origem ao Oceano Atlântico Central.

O certame contou com a presença de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que numa pequena nota de boas-vindas realçou «a importância da preservação e da valorização do património geológico», sendo «o projeto de implementação de um geoparque no interior dos concelhos de Albufeira, Loulé e Silves, uma das melhores iniciativas para trazer ao território não só cuidados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Carta das Nações Unidas, mas também a valorizarão dos recursos endógenos e das pessoas que trabalham e habitam estes mesmos territórios».

«Revitalizar o interior do território é fundamental, criando atrativos de visita, e com isso incrementar a atividade económica local através do artesanato, do alojamento local, da gastronomia e das visitas ao locais de interesse cultural e científico», revela o edil.

Todos os participantes desta caminhada foram presenteados com uma peça de artesanato, numa oferta desenvolvida pelo Centro Educativo do Cerro do Ouro, em parceria com três artesãs padernesnses, onde o mote foram os produtos endógenos do concelho e o objetivo passou por potenciar e valorizar os ativos locais.

A «Caminhada no Algarvensis: Uma História com Milhões de Anos» foi uma iniciativa do aspirante Geoparque Algarvensis, organizada em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, constituindo um marco regional nas comemorações da Semana Europeia de Geoparques deste ano.