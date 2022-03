Albufeira assinala Dia da Mulher com distinções e nova exposição

«Albufeira Mulher» e exposição «As mulheres de Artur Pastor» marcam as comemorações do Dia da Mulher em Albufeira.

O município de Albufeira vai assinalar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, terça-feira, com a quarta edição do programa «Albufeira Mulher», num momento que irá distinguir mais dez mulheres albufeirenses com desempenhos de destaque nas áreas da Saúde, do Desporto, da Hotelaria, da Igualdade, da Gastronomia, do Ensino Superior, dos Espaços Verdes, do Voluntariado e da Tradição Popular.

Através desta distinção simbólica, a Câmara Municipal já reconheceu, publicamente, 27 mulheres albufeirenses, cujos percursos profissionais ou contributos pessoais foram ou são relevantes para o concelho. Atendendo às restrições ainda em vigor, impostas pela pandemia COVID-19, e à semelhança da edição de 2021, o evento será transmitido em streaming, sem participação de público.

O dia 8 de março fica também assinalado pela inauguração da exposição «As mulheres de Artur Pastor», da ilustradora Marta Nunes. A abertura desta exposição contará com intervenções por meio virtual do filho de Artur Pastor e da autora da exposição.

A coleção é composta por 30 ilustrações a grafite, numa tentativa de resgatar a memória de todas as mulheres fotografadas por Artur Pastor. Marta Nunes nasceu em 1984, em Lousada. Formada em Arquitetura pela Universidade da Beira Interior, é ainda durante o curso que surgem os primeiros trabalhos de ilustração para publicações.

Descobriu a obra de Artur Pastor, num projeto sobre recolha de histórias de vida, no concelho de Portalegre. As fotografias de Artur Pastor despertaram ainda mais o seu interesse pela vida, costumes, tradições e ofícios das mulheres entre as décadas de 40 a 60.

O município aproveitou a oportunidade para referir que «no âmbito das comemorações do centenário de nascimento de Artur Pastor, Albufeira tem previstas diversas atividades, nomeadamente uma exposição na Esplanada Dr. Frutuoso da Silva com abertura a 10 de junho, contemplando 34 fotografias do Algarve e 26 fotografias de Albufeira».

Artur Pastor (1922-1999) foi um dos grandes fotógrafos portugueses no século passado. Deixou um legado de dezenas de milhares de fotografias a preto e branco ou a cores.

O seu trabalho cobre o país de norte a sul, entre os anos 1940 e até ao seu falecimento. Este ano assinala-se o nascimento do fotógrafo pelo que, um pouco por todo o país, serão realizados vários eventos em sua homenagem.