Albufeira aprova 230 mil euros em bolsas de estudo para Ensino Superior

São dezenas de bolsas de estudo que serão atribuídas a alunos de TeSP, Licenciatura ou Mestrado, residentes e recenseados em Albufeira.

Para o próximo ano letivo, o município vai apoiar os alunos do Ensino Superior em mais de 231 mil euros, através de bolsas de estudo, numa proposta que acaba de ser aprovada em reunião da Câmara Municipal de Albufeira, e que fica a aguardar deliberação da Assembleia Municipal.

No total, serão atribuídas seis bolsas de estudo para Curso Técnico Superior Profissional

(TeSP) no valor de €200,00 durante dez meses; 40 bolsas de grau de Licenciatura iniciais, no valor de €200,00 durante dez meses; 15 bolsas de grau de Mestre, no valor de €150,00 durante dez meses; e 60 renovações (grau de Licenciatura), de €200,00 por mês durante dez meses, o que perfaz o total de €231.500,00.

A proposta que subirá agora à Assembleia Municipal aponta que as candidaturas do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP), grau de Licenciatura inicial e de grau de Mestre, decorrerão por um período de 15 dias úteis, a iniciar no dia 11 de setembro e a terminar «impreterivelmente» no dia 29 de setembro de 2023, nas instalações do município situadas na Quinta da Palmeira, n.º 57, rés-do-chão, das 9h30m às 16h30m.

A entrega da candidatura e de toda a documentação para as bolsas de estudo, terá obrigatoriamente de ser agendada previamente dentro dos prazos de candidatura e nos horários de funcionamento dos Serviços, através de contacto telefónico (289 599 509 ou 289 598 867).

Por sua vez, as candidaturas de renovações – grau de Licenciatura, decorrerão igualmente, por um período de 15 dias úteis, a iniciar no dia 11 de setembro e a terminar «impreterivelmente>» no dia 29 de setembro de 2023, devendo os interessados submeter o Boletim de Candidatura (documento pdf editável), o Requerimento e os respetivos documentos obrigatórios através de e-mail (bolsa.ensinosuperior@cm-albufeira.pt).

O Boletim de Candidatura e o respetivo Requerimento encontrar-se-á no site do município durante o período da candidatura.

Estas Bolsas de Estudo, à semelhança de anos anteriores, serão concedidas a alunos residentes e recenseados no concelho de Albufeira que frequentem Cursos Técnico Superior Profissional (TeSP), Cursos Superiores de Licenciatura e Mestrado, em instituições de ensino devidamente reconhecidas, de natureza pública, particular e cooperativa.

Mais informações sobre este apoio podem ser encontradas aqui.