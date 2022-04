Albufeira apresenta Projeto de Reabilitação do Edificado da Misericórdia

Programa contempla também a visualização de um documentário sobre o Castelo de Paderne e um momento musical com Arsénio Martins e Paulo Lopes.

O município de Albufeira comemora o Dia internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) a 18 de abril, segunda-feira, com a apresentação ao público do Projeto de Reabilitação do Edificado da Misericórdia de Albufeira, numa sessão que terá início às 16h00 e que decorre no Museu Municipal de Arqueologia.

A viagem inicia-se com a apresentação e visualização de um documentário sobre o Castelo de Paderne. De seguida, será apresentado o projeto para reabilitar o edificado da Misericórdia de Albufeira, um edifício com vários séculos, na rua Henrique Calado, um dos locais históricos do município, em pleno centro histórico da cidade.

Durante esta apresentação, os participantes poderão visitar as instalações, desta que é uma das mais renomadas instituições de solidariedade social do país. Mais tarde, na capela da Misericórdia, acontece um momento musical com Arsénio Martins e Paulo Lopes.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, este «é um projeto que muito agrada, creio, a todos os albufeirenses, pelo que da nossa parte tudo faremos para impulsionar esta reabilitação. Nunca é demais lembrar que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira foi uma das primeiras Misericórdias a ser criada no nosso país, em 1499, depois da Misericórdia de Lisboa. Volvidos tantos anos, continua a balizar o seu trabalho para o fim a que se destina, ou seja, o apoio incondicional a quem mais precisa».

No final da sessão, os participantes vão ter a oportunidade de fazer uma visita à exposição de Rui Gregório, um artista albufeirense, denominada «Pelos caminhos do Algarvensis». Esta mostra fotográfica é acompanhada por uma peça sonora de Armando Mota, que mostra a variedade de paisagens, trilhos e fósseis das várias freguesias do concelho.

O programa para assinalar o DIMS 2022 em Albufeira conta com a organização do município de Albufeira, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do concelho.