Albufeira aposta na sensibilização para um verão seguro nas praias

Ações de sensibilização incidirão no tema das Arribas e Segurança na Praia.

O programa «Desfrute da praia em segurança! Colabore para sua proteção» decorre em Albufeira durante os meses de julho e agosto.

Neste período, duas vezes por semana, entre as 9h30 e as 11h30, a Autoridade Marítima Nacional e a Polícia Marítima irão distribuir folhetos nas 25 praias do concelho, com os comportamentos necessários a adotar em situação de perigo, para que todos os banhistas estejam informados sobre os principais perigos das arribas.

O Programa da Campanha das Arribas já arrancou, tendo passado no dia 5 de julho pela praia da Galé, no dia 6 pela praia do Castelo e Coelha, no dia 12 pela praia Manuel Lourenço e Evaristo e hoje, dia 14, pela praia dos Pescadores e Peneco.

Ainda em julho, as ações incidem no dia 19 na Rocha Baixinha, dia 21 na Rocha Baixinha Poente, dia 26 na Maria Luísa e dia 28 na praia de Santa Eulália.

Já no mês de agosto, dia 5 será na praia do Inatel; dia 4 na praia dos Alemães; dia 9 nos Salgados; dia 11 nos Arrifes e São Rafael; dia 16 na praia dos Olhos de Água; dia 18 nos Aveiros e Oura; dia 23 nas Belharucas; dia 25 na Rocha Baixinha Nascente e dia 20 na Falésia.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «é extremamente importante zelarmos pela segurança de todos os que visitam as nossas praias».

Já as entidades responsáveis pelas praias, aconselham a que «todos os banhistas se mantenham distantes do topo ou da base das arribas e que respeitem a sinalização de perigo existente».