Albufeira aposta em nova iluminação nas estruturas desportivas

O município de Albufeira está a apostar em nova iluminação e obras de requalificação em vários equipamentos desportivos do concelho.

O Estádio João Campos, em Paderne, e os sintéticos da Quinta da Palmeira, já têm nova iluminação depois de terem sido alvo de obras de remodelação das instalações elétricas e de nova iluminação.

Acresce que, os restantes campos desportivos do concelho estão igualmente a ser alvo de obras destinadas à melhoria elétrica e demais estruturas, como é o caso do campo do Guia FC, Polidesportivo de Olhos de Água, Polidesportivo de Ferreiras e do Polidesportivo do Parque de Campismo de Albufeira.

«Queremos desporto para todos e para isso é necessário que os campos estejam abertos também à noite. As estruturas elétricas já acusavam algum desgaste e queremos que todos tenham acesso ao desporto, mas com as devidas condições. A par disso, não podíamos esquecer os restantes espaços desportivos que dão resposta às necessidades dos nossos clubes, onde nascem atletas, onde se desenvolvem grandes valores quer para o desporto, quer para o comunidade e que por isso têm que ter espaços condignos», refere Cristiano Cabrita. vereador do Desporto e Juventude.

Por sua vez, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, adianta que no caso do Estádio João Campos, o trabalho efetuado «permitiu reparar todas as anomalias existentes neste recinto, trocando equipamento em fim de vida, por equipamentos adequados e que permitam a utilização do espaço para a prática desportiva em modo noturno».

«Era um investimento que se impunha, assim como nos restantes estádios e polidesportivos do concelho», refere o autarca.

Já nos processo do Campo Sintético da Quinta da Palmeira e no do Guia FC, diz José Carlos Rolo, estes «permitirão dotar os recintos desportivos com as melhores condições de iluminação para a prática desportiva, com os níveis adequados para competição profissional, bem como melhorar a eficiência energética reduzindo os custos de energia em mais de 50 por cento. Esta alteração permitirá ainda, eliminar os custos anuais de manutenção em componentes e material elétrico na ordem dos 10.000 euros», aponta.

No caso das obras de requalificação do campo de jogos do Polidesportivo de Olhos de Água, esta prevê a execução de parque infantil e colocação de cobertura metálica na zona existente em lona.

De igual forma, as obras de requalificação do campo de jogos do Polidesportivo da Quinta da Palmeira, compreendem a execução de parque infantil e a colocação de equipamentos fitness.

Estas obras já arrancaram e têm um prazo de 60 dias para a sua conclusão.

Quanto ao Polidesportivo de Ferreiras, encontra-se em tramitação o processo de adjudicação para a reparação de pavimentos exteriores que se encontram degradados.

Prevê-se ainda que as obras atinentes à requalificação do campo de jogos e envolvente do campo de jogos do Polidesportivo do Parque de Campismo cheguem ao fim antes de 2024.

No total, a melhoria da iluminação das estruturas desportivas do concelho ascendem a um investimento de cerca de 700 mil euros.