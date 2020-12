Albufeira alegra lares e apoia artistas com «grande Gala de Natal» online

O município de Albufeira organiza no próximo sábado, 19 de dezembro, a partir das 10h00, «uma grande Gala de Natal» que irá ser transmitida em direto do Auditório Municipal, através dos canais digitais do município.

A iniciativa, intitulada «Corações de Natal», que pode ser acompanhada pelo público em geral, foi especialmente concebida para levar alegria e esperança a centenas de idosos dos Lares e Centros de Dia do concelho, instituições que irão assegurar, em colaboração com o município, que os seus utentes possam assistir ao evento com todas as condições de segurança.

O evento será transmitido no próximo sábado, em dois períodos distintos: das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, através dos canais digitais, nomeadamente no canal YouTube e no Facebook. A gala começa com a transmissão de uma Missa de Natal.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, os objetivos deste evento passam por «promover a magia e o espírito de Natal, apoiar e valorizar os artistas locais e levar alegria e esperança a centenas de idosos do concelho, com todas as medidas de segurança».

Esta é uma forma de a Câmara Municipal de Albufeira «apoiar os artistas locais do concelho, que viram a sua atividade reduzida devido à pandemia».

Participam na iniciativa as valências das seguintes IPSS: Casa da Paz, Lar o Roseiral e Lar São Vicente (Santa Casa da Misericórdia de Albufeira), Lar da Guia e Unidade de Cuidados Continuados – Centro de Saúde (Fundação António Silva Leal), Lar de Idosos de Paderne e Centro Social da Quinta da Palmeira (Centro Paroquial de Paderne), Centro de Dia do Rossio (AHSA) e a Casa de Repouso da Nossa Senhora da Guia, que pertence a uma instituição privada.