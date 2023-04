Albufeira acolheu Seminário sobre Segurança em Eventos Turísticos

Albufeira foi palco do primeiro Seminário sobre Segurança em Eventos Turísticos, dividido em quatro grandes painéis, tendo contado com 300 pessoas.

O primeiro Seminário de «Segurança em Eventos – Destinos Turísticos» em Albufeira decorreu na passada quinta-feira, dia 30 de março.

O palco escolhido foi o Auditório Municipal, que recebeu as cerca de 300 pessoas que estiveram presentes para abordar e aprofundar as mais relevantes orientações no âmbito da realização de eventos, particularmente, no que se refere ao planeamento, organização e coordenação de ações em emergências; clarificar o regime jurídico relativamente à organização dos eventos; refletir sobre a necessidade de estruturar e gerir os procedimentos; proporcionar a reflexão sobre as ameaças e a cooperação entre os responsáveis da área da segurança, bem como, entender os impactos da realização de eventos.

O seminário foi moderado pela jornalista Elisabete Rodrigues, decorreu entre as 09h00 e as 18h00, e contou com a presença de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

«A segurança é um dos principais pontos para a escolha de um destino turístico. A organização deste seminário é fundamental porque serve para aquilatar e refletir sobre o tema», disse o autarca no arranque do colóquio.

«Atualmente, todos os concelhos têm um enorme interesse na atividade turística e na captação de novos turistas, muito por conta do desenvolvimento económico, mas para que isso aconteça há que criar e promover eventos onde a segurança seja uma prioridade, nas palavras do edil.

O evento encontrou-se dividido em quatro grandes painéis: «Segurança em Eventos», «Gestão de Riscos», «Medidas de Autoproteção/Planos de Prevenção» e «Casos Práticos», trazendo a palco doze oradores de referência nesta área de atuação.

Na sessão de trabalhos foi possível a reflexão e o debate, de maneira a pensar em novos cenários, consolidar conhecimentos e compreender a importância do trabalho de equipa e em rede entre serviços.

Foram apresentados três casos práticos, «Fim de Ano em Albufeira», «Santos Populares de Lisboa», «Festival Super Bock Super Rock de Sesimbra».

Em todos os casos apresentados foi manifestada a necessidade de que, para a realização de um evento, independentemente da sua tipologia, «é essencial um bom planeamento e organização, com a finalidade de prevenir ocorrências de emergência, fomentando um ambiente de segurança e confiança na população», esclareceu a Câmara Municipal de Albufeira.

De referir ainda que, na gestão de segurança, cada evento deve ter um planeamento próprio e específico.

«A organização e gestão do sistema de segurança de um evento deve integrar todos os responsáveis, somando esforços entre todos, com o intuito de se realizarem eventos cada vez mais seguros», concluiu-se na sessão.

Cláudia Guedelha, vereadora responsável pelo evento, garantiu que a adesão a este seminário «e a confirmação da importância e da urgência que temos em falar de segurança, de riscos e de autoproteção».

A autarca sublinhou, igualmente, que ‘a sociedade civil necessita, claramente, de ouvir falar de riscos, com o objetivo de compreender os comportamentos a adotar numa situação de vulnerabilidade, recorrendo a modelos de autoproteção e de prevenção».

Antes do encerramento do primeiro Seminário sobre Segurança em Eventos Turísticos, a vereadora do pelouro da Proteção Civil, manifestou «a qualidade e a conduta exemplar das equipas municipais», bem como, a necessidade da criação de uma segunda edição da iniciativa, no próximo ano, para que «através de um sistema de partilha, doutrinado e de reflexão consigamos desenvolver competências de modo a nos tornarmos cada vez mais resilientes».