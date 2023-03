Albufeira acolhe um seminário sobre a Legislação da prevenção e controlo da Legionella, no dia 15 de março, para hoteleiros.

O seminário técnico sobre «Legislação, Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água», terá lugar no auditório da Associação dos Hoteleiros e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em Albufeira, na quarta-feira, dia 15 de março, às 09h15.

Este encontro que resulta da organização conjunta da AHETA, da Albombas e da Grundfos tem como principal objetivo ajudar e esclarecer todos os interessados no combate e cumprimento da legislação (Lei nº 52/2018).

De forma a prevenir o surgimento desta bactéria nos sistemas de águas das unidades hoteleiras e não só, em qualquer rede de banhos e sanitários de uso público será importante implementar uma solução de tratamento, bem como monitorizar a qualidade da água. Para isso vão estar presentes oradores de diversas áreas, com destaque para o Paulo Diegues, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O programa do seminário terá início às 09h15 com a recepção aos participantes e às 09h45, terá lugar a sessão de abertura com a participação de Helder Martins, presidente da AHETA, Márcio Rodrigues, diretor comercial da Albombas, Lourdes Amor, diretora comercial da Grundfos e Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Pelas 10h00 horas terá lugar o primeiro painel, denominado «Soluções de Bombagem para a Hotelaria», a cargo de José Azeredo, da Grundfos. Às 10h30 será debatido o tema «Riscos da legionella no abastecimento de água e enquadramento legislativo», apresentado por Paulo Diegues, da DGS.

Após uma pausa para café, o tema será «A Legionella e as Contra-Ordenações da Lei nº 52/2018», da responsabilidade de um jurista da empresa Colmonero & Associados, estando agendado para 12h00 horas o último tema denominado «Dióxido de Cloro no combate à Legionella» apresentado por Élio Ribeiro, da Grundfos.

Às 12h45 acontecerá a sessão de encerramento e o evento termina com um beberete oferecido a todos os participantes.

Este evento, destinado aos responsáveis de todos os espaços de banhos públicos, tais como hotéis, pavilhões desportivos, piscinas municipais, escolas, lares de idosos e a todos os interessados, será de inscrição gratuita mas obrigatória aqui. O auditório tem capacidade limitada e os lugares serão reservados por ordem de inscrição aqui.