Albufeira recebe, pelo segundo ano consecutivo, a Mostra de Cinema Universitário «Sophia Estudante», de 3 a 5 de março.

Depois do êxito alcançado em 2022, Albufeira volta a receber a Mostra de Cinema Universitário «Sophia Estudante», edição de 2023, que decorre no Auditório Municipal de Albufeira de 3 a 5 de março.

Trata-se de uma iniciativa realizada em colaboração com a Academia Portuguesa de Cinema – Associação Portuguesa de Artes e Ciências Cinematográficas, que tem por objetivo incentivar e motivar os jovens futuros cineastas, estimular os institutos de ensino e respetivo corpo docente e favorecer o debate e a partilha de experiências, através da presença de diversos especialistas nacionais e internacionais, realização de workshops e oficinas, masterclasses, visionamento de filmes nomeados e entrega de prémios aos melhores filmes em competição.

Os filmes candidatos ao «Sophia Estudante 2023» foram produzidos pelos alunos dos estabelecimentos do ensino superior e técnico, durante o ano letivo 2022/2023.

O programa tem início no dia 3 de março (sexta-feira), às 17h30, com a sessão de Boas-Vindas que conta com a presença do presidente do município, José Carlos Rolo, e do presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso.

Segue-se às 17h50, a apresentação de «Mitos e Lendas: Como adaptar um mundo fantástico para cinema e televisão», Por Frederico Serra (Realizador) e Nuno Soler (Argumentista). Pelas 21h30 decorre a primeira sessão de filmes nomeados, que se prolonga até às 23h30.

O segundo dia dedicado ao cinema universitário, 4 de março, começa às 10h00, com a Masterclass «Work in Progress: A Escrita Audiovisual no Século XXI», com João Nunes.

Às 11h40 realiza-se o Debate «No Princípio era o Verbo: Debate sobre a importância da escrita para as imagens em movimento», moderado por Artur Ribeiro, com Fátima Ribeiro, Patrícia Muller, Vicente Alves do Ó, Miguel Simal e Marta Pais Lopes.

Depois do almoço, às 14h30, realiza-se a segunda sessão de visionamento de filmes nomeados e, às 16h30, segue-se uma conversa com alunos convidados no foyer do Auditório Municipal.

No domingo, 5 de março, último dia do evento, o destaque vai para a Cerimónia da Entrega dos Prémios, às 15h00, que conta com apresentação da atriz Dalila Carmo. O programa encerra com o visionamento dos filmes premiados em primeiro lugar.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira está muito feliz pela realização da segunda edição dos prémios «Sophia Estudante 2023», evento que no ano passado atraiu centenas de jovens das escolas do concelho ao Auditório Municipal.

«Esta é uma excelente oportunidade para os jovens se entusiasmarem e se apaixonarem pela profissão e, quem sabe, no futuro Albufeira venha a ser conhecida, também, ao nível da sétima arte», sublinhou José Carlos Rolo.