Albufeira acolhe Cocktail Festival com centenas de profissionais

Albufeira Cocktail Festival será aberto ao público e destina-se a mostrar o melhor que se faz nesta área.

A Associação Barmen do Algarve e a Associação Comercial de Albufeira vão levar a efeito a organização do evento Albufeira Cocktail Festival que decorrerá de 17 de setembro a 4 de outubro.

O evento contará com a participação de centenas de profissionais Barmen nacionais e internacionais, muitos dos quais premiados ao nível da competição nacional e campeonatos Europeu e ainda com participações no campeonato mundial.

«Contamos desde já com a presença de várias associações de Barman vinda da Gran Canária, Tenerife, Huesca, Sevilha, Toscana, entre outras regiões. O objetivo é homenagear a atividade desenvolvida pelos profissionais da hotelaria e da restauração e bebidas, sobretudo pela qualidade e originalidade da oferta, junto do público», explica Sérgio Brito, presidente da Associação Comercial de Albufeira.

Por outro lado, a organização pretende« fomentar e promover o concelho a nível nacional e internacional, reforçando a imagem de marca agregada ao que de melhor se faz nesta área, já que Albufeira é uma referência nacional e internacional».

Inserido no festival realizar-se-á ainda o 1º Concurso de Barmaids do Algarve, de forma que seja visível a força jovem experiente e conhecedora na área, já que a mulher desempenha um papel relevante e profissional nesta categoria.

No decorrer dos 17 dias do Albufeira Cocktail Festival será realizado um Road Show (10 dias) com cerca de 10 animadores com um circuito na Avenida Sá Carneiro e Baixa de Albufeira.

Foi ainda criada ainda uma aplicação (app) móvel específica para o evento que associada a um QR code junto dos estabelecimentos aderentes, no qual os portadores poderão beneficiar de brindes e prémios.

Além disso, os participante poderão classificar os melhores cocktails.

Numa situação pós-pandémica, o evento pretende dinamizar o final da temporada de verão 2021 em Albufeira.

No entanto, a organização pretende que o Albufeira Cocktail Festival se torne no futuro num festival importante no concelho de forma a colmatar a sazonalidade, ligando o final do mês de setembro ao início de outubro.

A organização e realização do evento «só foi possível com o esforço de união e colaboração das associações e dos patrocinadores envolvidos que abraçaram o projeto» e com o apoio «imprescindível» da Câmara Municipal de Albufeira.

A apresentação e início do Albufeira Cocktail Festival realizar-se-á na sexta-feira, dia 17 de setembro às 21 horas no Pau da Bandeira.

Contará com a presença do autarca José Carlos Rolo, do presidente da Assembleia Municipal de Albufeira Paulo Freitas e do presidente da Região de Turismo do Algarve João Fernandes, entre representantes de outras entidades.