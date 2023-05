Albufeira abriu nova época balnear que decorre até outubro

A abertura oficial da época balnear 2023 em Albufeira decorreu na manhã de segunda-feira, dia 15 de maio.

A Época Balnear em Albufeira começou oficialmente esta segunda-feira, 15 de maio, e prolonga-se até ao próximo dia 15 de outubro.

A cerimónia de abertura teve lugar na praia dos Pescadores e contou com a presença do Executivo da Câmara Municipal de Albufeira, Juntas de Freguesia, Autoridade Marítima, Bombeiros Voluntários, Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA), Diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente, Proteção Civil, Cruz Vermelha e Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA).

Esteve ainda presente, a turma do 5º ano da EB da Guia, galardoada com a bandeira Eco-Escolas, no âmbito do Projeto lixARTE – transformar o lixo em arte.

Durante a cerimónia foi realizado um simulacro de afogamento com salvamento a dois banhistas, que demonstrou a eficácia dos vários meios envolvidos.

Do programa constou ainda, uma exposição dos diversos veículos utilizados pelo Município na limpeza das praias, bem como dos das várias entidades responsáveis pela vigilância e socorro.

Os funcionários da Unidade de Ambiente da autarquia fizeram uma demonstração de limpeza ao areal com recurso a maquinaria que permite uma limpeza fina do areal, nomeadamente com a recolha de beatas e outros detritos que muitas vezes não são visíveis a olho nu.

Durante a época balnear, são recolhidas em média entre 3 a 4 toneladas de resíduos por dia, sendo que a equipa de limpeza das praias começa a trabalhar de madrugada, por volta das 5h00, para quando os banhistas chegarem à praia tudo esteja em perfeitas condições para os receber.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinhou que «é extremamente importante que todos colaborem na preservação das nossas praias, um dos ativos fundamentais em termos turísticos, uma vez que temos das praias mais belas do mundo, com destaque para a Praia da Falésia que está classificada como a sexta melhor praia do mundo da lista do TripAdvisor, sendo que todas têm Bandeira Azul, ou seja as 25 praias do concelho exibem o galardão máximo da qualidade ambiental».

José Carlos Rolo deixou uma mensagem de agradecimento a todas as entidades com responsabilidades na orla costeira que «ano após ano, garantem a segurança dos banhistas e qualidade ambiental das nossas praias».

O edil referiu ainda que «este ano, o município juntamente com a ANSA, desenvolveu ações de vigilância mais cedo «desde o início do ano que fazemos vigilância desde a praia do Peneco até ao Forte de S. João e estamos a ponderar futuramente alargar o procedimento a mais zonas balneares, com vista a proporcionarmos condições de segurança a quem frequenta as nossas praias durante todo o ano todo».

Cristiano Cabrita, vice-presidente do município, responsável pelo pelouro do Ambiente e Assuntos do Mar, reforçou que «a Câmara Municipal de Albufeira tem desenvolvido um conjunto importante de ações no que diz respeito à segurança e limpeza das praias, bem como um enorme esforço a nível da aquisição de viaturas destinadas à limpeza do areal, melhoramento e construção de acessos, reforço da sinalética, entre outras».

Refira-se ainda a presença da Carrinha de Educação Ambiental da autarquia, onde miúdos e graúdos podem ficar a conhecer as várias ações de sensibilização ambiental programadas para a presente época balnear e o início das ações de sensibilização do serviço municipal de Proteção Civil, sobre os cuidados a ter com a exposição solar e a segurança nas praias, sobretudo com a necessidade de se respeitarem os avisos colocados junto às arribas.

Fotos: Rui Gregório/ CM Albufeira.