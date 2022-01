Air Transat retoma a ligação semanal entre Toronto e Faro

Operação da Air Transat no Aeroporto de Faro inicia-se já a 19 janeiro e estende-se até ao 25 de outubro 2022.

O Aeroporto de Faro volta a receber a Air Transat com uma operação regular de Toronto, desta vez, até outubro de 2022.

Esta ligação direta ampliará a conectividade da região, uma vez que a Air Transat tem operações regulares para vários aeroportos no Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal.

A companhia tem vindo a efetuar operações regulares para o aeroporto de Faro, mas até agora com voos regulares apenas nos meses de inverno. Aliás, se considerarmos os registos dos últimos 20 anos, esta será a primeira vez que a companhia aérea opera em Faro no verão.

Esta retoma é possível devido ao esforço conjunto entre a companhia aérea, a ANA – VINCI Airports e as entidades regionais e nacionais de turismo, contando com mais 20 movimentos no inverno IATA e mais 64 movimentos no verão.

Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros.

Francisco Pita, Chief Commercial Officer da ANA – Aeroportos de Portugal, assinalou que «com esta importante aposta da Air Transat, colocando no seu portfólio de rotas o Algarve também como destino de verão, abrem-se novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo na região. Será uma importante diversificação da oferta nas rotas de verão para o Aeroporto de Faro e estamos muito otimistas relativamente ao sucesso desta operação».

Joseph Adamo, Chief Sales and Marketing Officer, Air Transat, acrescentou que «estamos muito entusiasmados em retomar as nossas operações em Faro e em expandir o nosso serviço entre o Canadá e Portugal. Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de descobrir o Great White North».