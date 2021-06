Air France retoma rota de verão entre Faro e Paris Charles de Gaulle

A companhia francesa Air France vai operar até cinco voos por semana em junho e até um voo por dia em julho e agosto. O primeiro voo realizou-se no domingo com um Airbus A319.

A companhia aérea francesa Air France vai retomar os voos entre Faro e Paris Charles de Gaulle (CDG), trazendo mais turistas franceses para território algarvio no verão.

Durante junho haverá até cinco voos por semana e em julho e agosto poderá haver mesmo um por dia. Há preços a partir de 64 euros.

O primeiro voo da Air France este ano para o Algarve aconteceu este domingo.

O Airbus A319 chegou a Faro às 14h45 e partiu para Paris no mesmo dia, às 15h35, segundo informa a companhia aérea, em comunicado enviado esta segunda-feira.

Ao todo são 137 lugares nas classes executiva e económica.

«Com a aterragem do voo AF9418 em Faro, a Air France retoma uma popular rota estival entre a cidade algarvia e Paris-CDG iniciada a 4 de julho do ano passado», lê-se no documento.

A companhia vai, assim, oferecer até cinco voos semanais em ambos os sentidos em junho e até um voo diário no pico da estação (julho e agosto).

A transportadora aérea oferece, este verão de 2021, rotas entre Paris-CDG e três aeroportos portugueses (Lisboa, Porto e Faro), sendo complementada pela do seu parceiro nos Países Baixos, a KLM, com voos entre Lisboa ou Porto e Amesterdão-Schiphol.

A companhia tem voos entre as duas cidades a partir de 64 euros para tarifas light, ou seja, sem bagagem de porão, mas com todas as taxas incluídas.