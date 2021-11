«Ai a minha Filha» sobe hoje ao palco no Cineteatro São Brás

Ainda existem bilhetes disponíveis.

Os atores Carlos Cunha, Erika Mota, Miguel Ribeiro, Lígia Ferreira e Carla Janeiro sobem ao palco do Cineteatro São Brás hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, às 21h30, para apresentar a peça «Ai a minha Filha».

Esta comédia, da autoria de Roberto Pereira e de Eva Jesus, conta a história «de Jacinto, um cinquentão a quem a vida sempre que correu de feição, até ao momento em que a sua mulher o apanhou, em flagrante, a traí-la. Detentor de uma grande lábia e uma libido ainda maior, Jacinto sempre teve as mulheres todas a seus pés. Mas a partir desse dia, tudo mudou…».

«De um momento para o outro, tudo lhe passou a correr mal: passou de dono de restaurante a empregado de mesa, de abastado a remediado, de chefe de família a pai solteiro, e de mulherengo a encalhado. E este é o maior dos seus males: estar há dois anos sem ter uma mulher», pode ler-se na sinopse.

«A viver com a sua filha desde então, Jacinto fará tudo para voltar a viver um (ou mais) grande amor. E, para isso, tentará de tudo. E tudo é mesmo tudo. Até ajuda profissional. Jacinto está longe é de saber que a raiz de todos os seus problemas dorme debaixo do seu teto: e é nem mais nem menos do que a sua filha», lê-se ainda.

A peça, classificada para maiores de 12 anos, tem a duração de 90 minutos. Os ingressos estão à venda na Galeria Municipal de São Brás de Alportel ou através do telefone 289 840 211. No próprio dia do espetáculo, a bilheteira do Cineteatro abre às 20h30.