AHRESP debate produto turístico e segurança na região algarvia na sexta-feira, dia 15 de dezembro, em Albufeira.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) vai realizar a Jornada Regional do Algarve, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, na sede da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em Albufeira.

O evento, de inscrição gratuita mas obrigatória, vai ser dedicado ao tema «Destino Algarve» e conta com a participação de oradores de diversas áreas em dois painéis de debate.

A sessão de abertura está agendada para as 14h45 e terá as intervenções do presidente da AHRESP, Carlos Moura, e do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Martins Rolo.

O primeiro painel fará uma reflexão sobre «Estruturação e Valorização do Produto Turístico», com base em diferentes fatores, como valores de dormidas, estratégias para atração de turistas, fluxo aeroportuário, alternativas turísticas ao sol e mar.

O segundo painel será subordinado ao tema da segurança na região algarvia. Os oradores irão abordar diversas questões, como a ameaça de atos terroristas, aumento da criminalidade, segurança balnear e riscos sísmicos na região algarvia.

A Jornada Regional do Algarve é a última de um ciclo de eventos que a AHRESP realizou por todo o país, incluindo o arquipélago dos Açores, ao longo de 2023.

O programa completo pode ser consultado aqui.