AHETA tem mais duas empresas instaladas na sua sede em Albufeira

CD Viagens e Simple2work.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turisticos do Algarve (AHETA) anunciou a assinatura de contrato com duas empresas, para iniciarem a sua atividade integradas no edifício sede da AHETA, em Albufeira – a CD Viagens e a Simple2work.

A CD Viagens é uma agência de viagens que opera no online e também no atendimento direto ao público.

Já a Simple2work é uma empresa de consultadoria, formação e auditoria na área de qualidade, ambiente e segurança alimentar.

Estas empresas beneficiam do sistema de co-working, utilizando todas as facilidades disponíveis no edifício.

A sede da AHETA ainda tem três gabinetes disponíveis para a instalação de empresas, que poderão ser utilizados a partir de setembro do corrente ano.