AHETA saúda Nuno Fazenda, novo secretário de Estado do Turismo

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) saúda o novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda.

«Desde já manifestamos a total disponibilidade para trabalharmos, em conjunto, com vista a resolver os grandes desafios do sector, especialmente os que foram provocados pela pandemia e que são de difícil resolução, nomeadamente as questões relacionadas com a tesouraria das empresas, em paralelo com as grandes dificuldades na contratação de recursos humanos, fundamentais para o bom funcionamento das unidades hoteleiras e de animação, entre outros», afirma o órgão coletivo da hotelaria algarvia em comunicado enviado às redações.

«Não podemos deixar de apresentar uma saudação especial a Rita Marques, que agora termina funções, e agradecer-lhe por toda a disponibilidade manifestada, para trabalhar com o sector. Ao longo dos últimos anos mantivemos sempre um canal aberto com a ex-secretária de estado do turismo, o que em muito contribuiu para a resolução dos muitos problemas, que diariamente se deparam às empresas», agradece a AHETA.

«Esperamos que o futuro detentor do cargo, manifeste a total disponibilidade para nos ouvir e connosco trabalhar, com os mesmos objetivos. Pela nossa parte não regatearemos esforços para apresentar soluções concretas e exequíveis e, em qualquer momento, a AHETA estará na primeira linha para encontrar as soluções, ao lado da Secretaria de Estado. Assim, apresentamos os votos de que este mandato de Nuno Fazenda à frente da tutela do turismo seja profícuo e que possamos trabalhar ativamente na defesa» desta fileira económica.